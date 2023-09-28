"Перевіряємо багато речей": генерал НАТО розповів про уроки, винесені з війни в Україні

Командувач силами НАТО Крістофер Каволі наголосив на ролі нових технологій, розвідки, а також громадянського лідерства в сучасній війні.

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Спостерігаючи за війною в Україні, НАТО отримує уроки щодо ведення бойових дій. Про це сказав головнокомандувач Об'єднаних збройних сил НАТО генерал Сухопутних сил США Крістофер Каволі під час отримання нагороди від Центру аналізу європейської політики, пише "Голос Америки" 27 вересня.

Говорячи про нові уроки, які засвоїли в Альянсі за час повномасштабної війни в Україні, генерал Каволі згадав про роль нових технологій, зокрема дронів.

"Дрони, а також безпілотники показали себе надзвичайно ефективно як дуже недорогий спосіб додати третій вимір. Це вимагає лише незначної підтримки, навчання і значних результатів на полі бою", — сказав американський військовий.

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Командувач сил НАТО наголосив, що сили НАТО підтримують постійні контакти з українськими військовими.

"Ми також перевіряємо багато речей, наприклад, пов'язати розвідку з [військовими] операціями", — сказав генерал.

Крім того, генерал Каволі згадав про важливість цивільних лідерів у війні. Він наголосив, що воєнні перемоги можливі й без них, однак без політичного лідерства неможливо отримати бажаний політичний результат.

За словами Каволі, під час війни українські лідери змогли "стимулювати почуття гордості та непохитності" своїх громадян, тоді як лідери НАТО "стояли разом, були сміливими та ухвалювали важливі рішення".

Нагадаємо, 27 вересня генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг заявив, що Росія є найбільшою загрозою для країн Альянсу за останні десять років. За його словами, на Москву не впливають чутливі втрати на полі бою в Україні.

Раніше, 19 вересня, Єнс Столтенберг закликав союзників до додаткової підтримки України. На думку глави НАТО, війна в Україні "не зайшла в глухий кут", проте Києву терміново необхідні поставки засобів протиповітряної оборони, боєприпасів, запчастин.