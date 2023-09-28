"Не виводячи на бойовий курс": РФ під час нещодавнього обстрілу Одеси вдарила з бухти Новоросійська

За словами речниці ОК "Південь" Наталії Гуменюк, така тактика може наражати на небезпеку і сам екіпаж підводного човна.

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Під час однієї з останніх ракетних атак на Одеську область російські військові здійснили удар з підводного човна. Вороги провели атаку, уникаючи фактичного виходу судна на бойовий курс. Про це в ефірі телемарафону розповіла речниця Сил оборони півдня України Наталія Гуменюк.

Загарбники провели атаку на Одеську область, використовуючи підводний човен, який фактично перебував у бухті Новоросійська.

"Під час однієї з крайніх атак по Одеській області ворог використовував підводний човен фактично з бухти Новоросійська, не виводячи його на бойовий курс", — сказала вона.

Гуменюк також повідомила, що така тактика може ставити під загрозу і сам екіпаж підводного човна.

"Очевидно, що планування операції було досить сумбурним", — заявила спікер.

На її думку, атака на Одеську область із бухти Новоросійська може бути пов'язана з поточними змінами в командному складі Чорноморського флоту Росії, викликаними "певними подіями".

Найімовірніше, йдеться про нічну атаку 25 вересня. Тоді окупанти атакували крилатими ракетами типу "Калібр" за допомогою дизель-електричного підводного човна "Старий Оскол", а також малого ракетного корабля "Інгушетія".

Нагадаємо, що вночі 25 вересня російські військові атакували мирні міста України. Зокрема, для атаки по Одесі ворог використовував ракети та дрони-камікадзе типу Shahed. За словами голови Одеської обласної міської адміністрації Олега Кіпера, під обстрілом опинилася припортова інфраструктура. Також відбулося влучання в покинуту будівлю багатоповерхівки. Руйнувань зазнало складське приміщення і приватний будинок у передмісті.

Ворог намагався атакувати Україну крилатими ракетами морського базування "Калібр", протикорабельними ракетами П-800 "Онікс" та ударними дронамі типу Shahed-136/131. Українська протиповітряна оборона знищила 11 ракет типу "Калібр", 19 безпілотників типу "Shahed-136/131".