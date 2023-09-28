За 40 км від кордону з Україною: у Молдові виявили уламки ракети в озері, — МВС (фото)

За даними міністерства внутрішніх справ республіки, уламки знайшли місцеві жителі. Зараз з озера відкачують воду, щоб їх витягти.

Related video

У Молдові в озері біля села Фарладан у Каушанському районі було виявлено уламки ракети. Про це 28 вересня повідомляє Міністерство внутрішніх справ Молдови.

Місцеві жителі помітили в озері кілька компонентів, які могли бути частинами ракети, що, можливо, впала в цій місцевості. Влада підтвердила, що ці уламки дійсно належать ракеті, і наразі фахівці досліджують тип і походження цієї ракети.

Важливо зазначити, що село Фарладан розташоване всього за менш ніж 40 кілометрів від кордону з Україною.

Генінспекторат надзвичайних ситуацій повідомив, що уламки ракети в озері було виявлено 27 вересня. У зв'язку з цим у районі озера і села було вжито додаткових заходів безпеки, оскільки підозрюють, що вибухові речовини з ракети, що розбилася, можуть перебувати на дні озера.

Наразі територія обгороджена і закрита для відвідування громадян, а поліція забезпечує безпеку на місці. У пошуках уламків і можливих вибухових матеріалів беруть участь співробітники поліції, рятувальники, а також військові та прикордонна поліція. Роботу розпочали ще вчора, але призупинили на ніч. З ранку 28 вересня було відновлено пошуки всіх частин ракети.

Фахівці розглядають різні варіанти вилучення вибухових матеріалів, якщо їх буде виявлено на дні озера. Гідротехнічні фахівці відкачують воду з озера, щоб полегшити завдання піротехнікам.

Також на місце події прибув міністр внутрішніх справ Молдови Адріан Ефрос.

міністр внутрішніх справ Молдови Адріан Ефрос на місці падіння ракети Фото: МВС Молдови Місцеві жителі виявили в озері фрагменти ракети Фото: МВС Молдови Екстрені служби Молдови на місці падіння ракети Фото: МВС Молдови

"У цей час на місці присутній міністр внутрішніх справ Адріан Ефрос, який інспектує персонал, щоб ми могли бути впевненими, що громадяни й співробітники системи внутрішніх справ діють і діятимуть безпечно", — ідеться в повідомленні МВС.

У відомстві підкреслюють, що наразі немає загрози для населення, оскільки територія ізольована, а найближчі житлові будинки розташовані на відстані 1 кілометра від небезпечної зони.

Фото компонентів ракети також показало місцеве видання Newsmaker.

Фрагмент ракети, який виявили місцеві жителі в озері Фото: newsmaker.md

Нагадаємо, 25 вересня повідомлялося, що в невизнаному Придністров'ї в Молдові впали уламки ракети С-300 зразка 1968 року. Президентка Молдови Мая Санду заявила, що це сталося тому, що в Україні йде війна.

Раніше, 4 вересня стало відомо, що під час нічної масованої атаки ЗС РФ кілька російських дронів-камікадзе Shahed 136 здетонували на румунській території в районі Ізмаїльського порту.