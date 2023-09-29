"Двостороння гра": у Зеленського заявили, що росіяни самі себе обстрілюють (відео)

За словами радника глави ОП Михайла Подоляка, останнім часом можна побачити, що кількість обстрілів і атак по військових об'єктах зростає. У майбутньому це продовжиться і набере нових масштабів.

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Удари по Російській Федерації, яких останнім часом побільшало, росіяни самі завдають із території своєї країни. Про це заявив радник глави Офісу президента Михайло Подоляк в ефірі "24 каналу" 28 вересня.

За його словами, українці мають унікальну можливість спостерігати за тим, як по різних військових об'єктах наносять ефективні удари, що спричиняють паніку в місцевого населення.

"На території Росії "працюють" громадяни самої Росії, які перебувають на території Росії. Мережа досить активна й ефективна, ми самі це бачимо. І Курську область бачимо, і Бєлгородську область бачимо. Постійно збільшується кількість ефективних дій і щодо військових об'єктів, і щодо критичних об'єктів", — заявив Михайло Подоляк.

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Окремо радник глави ОП наголосив, що найближчим часом варто очікувати того, що ударів ставатиме тільки більше. У Кремлі мають усвідомити, що їхні дії в Україні повернулися бумерангом, і можливостей як раніше вже точно не буде для них.

"Росія має усвідомити, що це двостороння гра. Цей рік для неї вже суттєво відрізняється від минулого", — підсумував Михайло Подоляк.

Нагадаємо, 31 серпня повідомлялося, що у Зеленського відповіли тим, хто засуджує атаки БПЛА по Росії. За словами радника глави ОП Михайла Подоляка, усі публічні розмови представників міжнародних організацій про те, що пора перестати запускати дрони по РФ, є удаванням і схваленням убивств українців.