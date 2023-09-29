"Відіграються всі": Данілов розповів, чому ЗСУ не можуть собі дозволити зупинитися (відео)

За словами секретаря РНБО, західні партнери не можуть відповісти на всі запитання Києва, зокрема й про майбутню перемогу. Головне завдання українців — не панікувати і продовжувати робити все можливе для закінчення війни.

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Секретар Ради національної безпеки і оборони Олексій Данілов висловився щодо затяжної війни і заморожування конфлікту. Вважає, що це матиме колосальні наслідки. Про це він розповів в інтерв'ю Наталії Мосейчук 29 вересня.

За його словами, якщо Україна просто зараз зупинить бойові дії, тоді в майбутньому на ній відіграється не тільки російський президент Володимир Путін, а й інші країни.

"Нам досі ніхто не може дати чітко відповідь на питання, що таке наша перемога", — заявив Олексій Данілов.

Крім того, він ще ніде не чув від західних партнерів, що вони збираються підтримувати Київ аж до перемоги, а не тільки в його самостійних рішеннях. Україні потрібно чітко зрозуміти, чи союзники будуть поруч лише до певного часу, чи завжди. Лише потім можна буде робити якісь висновки.

Крім того, ті події, що зараз відбуваються в РФ і в світі, грають на користь України. Головне завдання — тримати стійкість, не впадати в печаль і не панікувати. Необхідно робити все для того, щоб захистити свою державу від агресора.

"Тому що, якщо ми зупинимося на цьому шляху — тоді відіграються на нас усі, і не тільки Путін. Ми живемо в дуже складному, непростому світі, і ми сьогодні бачимо, що іноді навіть у країн-партнерів політична доцільність переважає ті чи інші речі, які ми називаємо "цінності", — заявив Олексій Данілов.

Нагадаємо, 22 вересня повідомлялося, що у Чорноморського флоту Росії є два варіанти майбутнього. За словами секретаря РНБО, знищення власного флоту під час наближення противника є "славною російською військовою рефлексією" і цю традицію варто продовжити.