"Сьогодні був їхній останній день": Полтавська тероборона відпрацювала по техніці РФ (відео)

Російська гусенична броньована машина щодня надокучала, оскільки постійно виходила на завдання.

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Бійці Полтавської окремої бригади територіальної оборони ліквідували техніку російських окупантів. Про це 29 вересня повідомили у Facebook підрозділу.

Броньована машина піхоти окупантів рухалась в напрямку передової лінії, коли її виявили аеророзвідники. Згодом її влучно знешкодили.

"Та сьогодні був їх останній день!" – йдеться у дописі.

Захисники розповіли, що гусенична броньована машина щодня надокучала, оскільки постійно виходила на завдання. Бійці 116-ої окремої бригади Сил ТрО ЗСУ розв'язати цю проблему успішним влучанням.

Тероборона ЗСУ на фронті

Тероборона 27 вересня показала, як використовує БпАК "Чаклун" для виявлення системи ворожої ППО. Українські захисники фіксують ворожу ППО завдяки розвідувальному дрону. Росіяни витрачають вартісний боєкомплект, аби його збити. Українські захисники пояснили, що чудово розуміють значення великих цифр втрат ворога, тому вони періодично запускають такі безпілотники задля виявлення системи ворожої ППО.

Тероборона 19 вересня знищила танк РФ, який намагалися заховати у лісі. Бійці 103-ої окремої бригади територіальної оборони Збройних Сил України застосували для ліквідації ворожої бронетехніки ударний дрон.

Тероборона Волині 15 вересня застосувала FPV-дрон і знищила "Урал" із боєкомплектом. Оператор FPV-дрона завдав по транспортному засобу точний удар, який спровокував детонацію боєкомплекту.

Нагадаємо, 28 вересня 130 бригада тероборони уразила КАМАЗ під час руху. Ударний безпілотник уразив транспортний засіб російських загарбників, водій якого не підозрював про небезпеку.