Втрати в середній командній ланці стали основною проблемою ЗС РФ, — Маломуж (відео)

За словами колишнього керівника Служби зовнішньої розвідки Миколи Маломужа, у різні періоди війни проти України російська армія втратила 60-70% командирів і це створює ворогу великі проблеми.

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Армія Російської Федерації на війні проти України послаблена значними втратами середнього командного складу — від молодших офіцерів до полковників. Про це 1 жовтня в ефірі телеканалу FREEДОМ заявив генерал армії України, колишній керівник Служби зовнішньої розвідки України Микола Маломуж.

За його словами, у різні періоди воєнних дій в батальйонах, бригадах, полках та дивізіях російської армії було втрачено 60-70% командирів. Це — основна проблема ЗС РФ, адже саме ця ланка є основною для ведення агресивної війни.

Микола Маломуж зазначив, що саме тому в Росії достроково випускали з училищ офіцерів. Наразі посади офіцерів подекуди обіймають люди без відповідної військової освіти чи підготовки, але з бойовим досвідом.

"Командний склад — це основна модель, яка готує операції, веде у бій, координує роботу. Це штабний, але й оперативний центр ведення військових операцій на передньому краї", — пояснив екскерівник Служби зовнішньої розвідки України.

Також Маломуж вважає, що втрата нових видів озброєнь та брак командного складу створюють ворогу великі проблеми.

"Це і танки Т-90, Т-80, які вони залучають у різні періоди. Це ракетні системи, це самі ракети — навіть те, що вони запускають по Україні, це вже обмежена кількість і старі зазвичай", — зазначив генерал, екскерівник Служби зовнішньої розвідки України.

За його інформацією, великих запасів балістичних оперативно-тактичних ракетних комплексів класу земля-земля "Іскандер" та аеробалістична ракет "Кинджал" у них точно немає. Усе це послаблює можливості армії РФ, особливо під час широкомасштабних наступальних операцій.

Нагадаємо, 30 вересня повідомлялося, що ЗС РФ розгорнули на Лимано-Куп'янському напрямку резервну армію. Новосформована армія складається з 12 тисяч бійців. Росія збирала її протягом року з мобілізованих, а також солдатів розбитих підрозділів.

Крім цього, у вересні в Генштабі ЗСУ повідомили, що Росія може провести чергову хвилю мобілізації та набрати в армію від 400 до 700 тисяч чоловіків. Через катастрофічні втрати масова примусова мобілізація населення пройде, зокрема, на тимчасово окупованих територіях України.