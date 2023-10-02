"Потрібно готуватись": Shahed будуть домінувати в атаках РФ на Україну, – Ігнат (відео)

За словами речника Повітряних сил ЗСУ, Україні потрібно більше засобів, які будуть раціонально використовуватися проти цих ударних дронів-камікадзе.

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Повітряні сили Збройних сил України готуються до того, що найближчим часом ударні дрони будуть переважати над ракетами в російських атаках по нашій території. Україні потрібно збільшувати кількість засобів для ураження БПЛА. Про це повідомив речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат 2 жовтня в ефірі національного телемарафону "Єдині новини".

За словами Ігната, ворог постійно запускає по Україні дрони, прокладає так звані шляхи, щоб побачити, чи є в певному напрямку наші засоби ППО. Нашим Силам оборони потрібні зенітні ракетні комплекси Patriot і літаки, які зможуть витіснити росіян подалі від наших кордонів.

Журналіст зауважив, що зараз українські ППО збивають 70-80% дронів, які Російська Федерація запускає по Україні. На його запитання про те, якщо РФ збільшить кількість ударів дронами, чи зберігатиметься надалі пропорційність збиття російських БПЛА Ігнат відповів: "Пропорційність буде зберігатися, коли ми отримуватимемо пропорційно засоби… Якщо ворог збільшуватиме кількість ударних дронів, безумовно, нам потрібно збільшувати кількість засобів".

За словами речника, триває постійна робота з партнерами у форматі "Рамштайн", адже кількість засобів ППО Україна може збільшувати тільки завдяки партнерам.

"Ми розуміємо, що загроза безпілотників зростатиме, їх стає більше – і, відповідно, потрібно більше засобів, які будуть раціонально використовуватися проти цих БПЛА. Ударні БПЛА будуть домінувати в атаках, нам потрібно робити висновки і готуватись до цього", — зауважив Юрій Ігнат.

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Нагадаємо, під час нічної атаки ЗС РФ 30 вересня сили ППО України збили десятки безпілотників. Російські окупанти запустили з Криму 40 ударних дронів, але більшість із них була знешкоджена силами ППО.