"Злили" в інтернет: у Росії розкрили мережу режимних об'єктів кількох великих міст (фото)

Влада великих російських міст виклала у відкритий доступ перелік споруд і будинків, які не можна відключати від електрики. Тим самим чиновники "злили" в інтернет адреси сотні режимних об’єктів, що належать російським силовим структурам та оборонним відомствам.

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Влада Москви, Санкт-Петербургу і ще кількох великих міст Росії виклали в мережу адреси об’єктів, які не можна відключати від електропостачання через їх режимний статус. Цей список оприлюднив у своєму дослідженні Центр "Дос’є", що належить російському опозиціонеру в еміграції Михайлу Ходорковському.

"Достатньо знайти на сайті адміністрації будь-якого регіону Росії документ із незручною назвою "Перелік споживачів електричної енергії (потужності), обмеження режиму споживання електричної енергії яких може призвести до економічних, екологічних, соціальних наслідків". Саме у списку цих особливих споживачів електроенергії відкритим текстом перелічені адреси режимних обʼєктів", – стверджує автор розслідування Денис Коротков.

Перелік режимних об'єктів у Москві має 434 сторінки Фото: З відкритих джерел

Як зазначається у дослідженні, йдеться про об’єкти, які використовує Служба зовнішньої розвідки (СЗР), Головне управління Генштабу РФ, до якого належать ГРУ і військова розвідка. Крім того, у цих документах наведено перелік військових частин та установ Міноборони, наприклад розташованих у Москві.

"Більш того, будь-хто без жодних зусиль може дізнатися, де в Москві живуть співробітники найтаємніших відомств, подивитися, які непоказні будівлі насправді є обʼєктами спецслужб, і позаздрити смаку до життя керівництва цих спецслужб", – пише "Досьє".

Так, район Срібного Бору відзначається найбільшою кількістю обʼєктів, повʼязаних зі спецслужбами. Тут, зокрема, розташовані дачі, пов’язані із СЗР, як стверджують розслідувачі. Крім того, перелік містить велику кількість житлових будинків, які належать тій самій Службі зовнішньої розвідки, а також ФСО або ГРУ. Причому це не тільки квартири або приватні споруди, а й громадські об’єкти на кшталт історичного Кремля, Олександрівського саду і просто кав’ярень.

Режимні об'єкти Росії Режимні об'єкти Росії Режимні об'єкти Росії Режимні об'єкти Росії Режимні об'єкти Росії

Крім того, дослідники з Центру "Досьє" склали для простих росіян зі згаданих об’єктів "мапу найнебезпечніших місць". На цій мапі показані лише ті об'єкти, інформацію про які публікувала у відкритому доступі влада російських регіонів.

"Найчастіше даних про конкретне призначення будинків немає — відома лише їх відомча приналежність. Крапками на карті відзначені не конкретні будинки, а приблизний радіус ураження у разі атаки. Ми впевнені, що всі ці відкриті дані давно відомі українським військовим, а мирним жителям у Росії вони допоможуть краще оцінювати ризики", — зауважують розслідувачі.

Дослідження підкреслює, що публікація у відкритому доступі адрес таких обʼєктів згідно з чинним російським законодавством має переслідуватися як розголошення державної таємниці.

Нагадаємо, Фокус писав, що диктатор Володимир Путін переслідує своїх ворогів і за кордоном. Його розвідка вже готова вбити цінного для ЦРУ інформатора на території США.

Фокус повідомляв, що Кремль втрачає контроль над хакерами, яких використовує для атак проти України.

Водночас, за словами представника ГУР Андрія Юсова, зазначає Фокус, під час операції "Бариня" українська сторона змогла отримати цінні дані, які дозволили зберегти життя українських військових і зламати певні плани російських окупантів.