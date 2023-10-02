"У постійному страху": ЗС РФ під Мелітополем вимагають викуп за полонених мирних, — мер (відео)

За словами міського голови Івана Федорова, спочатку окупанти викрадали винятково чоловіків, але невдовзі змінили тактику. Якими критеріями вони користуються — невідомо.

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Російські загарбники продовжують терор мирного населення на окупованих територіях України. Людей десятками забирають у полон, а за деяких вимагають викуп. Про це заявив мер Мелітополя Іван Федоров в ефірі телеканала Freedom 2 жовтня.

За його словами, понад 500 осіб з окупованої частини Запорізької області перебувають у в'язницях і підвалах. Крім того, з 24 лютого 2022 року росіяни викрали понад тисячу осіб, які незаконно утримувалися в сумнівних умовах.

Міжнародної реакції на це, як зазначив Іван Федоров, сьогодні недостатньо.

"Наші жителі, які перебувають в окупації, живуть у постійному страху, що можуть бути щосекунди вкрадені, щосекунди посаджені в полон без жодних причин. Під час затримання людей противник робить постановку і фейки, знімає пропагандистські відео, щоб масово розповідати і розганяти інформацію і пояснювати якимось чином для своєї череди, що живе в РФ, ті чи інші незаконні дії, які робляться", — заявив мер Мелітополя.

Небезпека для українців зберігається і через півтора року від початку повномасштабного вторгнення. У населеному пункті Михайлівка, який розташований усього за 30 кілометрів від міста Мелітополь, лише за два тижні в полоні опинилися десятки людей.

Починали забирати виключно чоловіків, після чого перейшли ще й до жінок. Які критерії використовуються при взятті в полон — невідомо.

"Що цікаво, низку цих жителів була можливість викупити за гроші в родичів. Відповідно, ворог вкрав наших людей, але запропонував за викуп їх повернути. А іншу категорію людей так і залишили в полоні, але причину досі не з'ясовано", — продовжив Іван Федоров.

Нагадаємо, 7 вересня повідомлялося, що ЗС РФ у Маріуполі щодня викрадають із катівень десятки українців. Куди далі направляють мирних жителів — невідомо, адже їх можуть вивозити безпосередньо на російську територію. Родичі, які намагаються відшукати своїх близьких, можуть стати наступними.