Не впорався під Бахмутом: Міноборони РФ відсторонило командувача Сичового, — ISW

За даними росЗМІ, Андрій Сичовий відмовлявся давати коментарі ще у серпні та міг приховувати нову посаду. У країні-агресорці припустили, що вище командування не влаштувала робота генерала в районі Кліщіївки.

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Інструктор російського підрозділу "Шторм Z" розповів, що Міністерство оборони РФ відсторонило генерал-лейтенанта Андрія Сичового від командування на Бахмутському напряму. Причиною стала його погана робота. Про це йдеться у звіті американського Інституту вивчення війни (ISW) від 2 жовтня.

Повідомляється, що командувача зняли з позицій через проведення непідготовлених контратак без достатньої підтримки в районі нещодавно звільнених Кліщіївки та Андріївки в Донецькій області.

"Нинішня офіційна посада Сичового в російській армії невідома", — підкреслили в ISW.

Раніше російський генерал командував Західною групою ЗС РФ у Харківській області. Він був звільнений з посади у 2022 році.

"І ця заява є першою поміченою спекуляцією про те, що Сичовий брав участь у військових діях в Україні з вересня 2022 року", — зазначили американські аналітики.

У серпні російське ЗМІ повідомляло, що командувач відмовляється від коментарів журналістам. У медіа припускали, що він зберіг офіційну посаду, але не хоче її розкривати.

Нагадаємо, про те, що Андрій Сичовий командував російським угрупуванням "Захід", стало відомо у липні минулого року. У лютому 2022 року проти нього ввів персональні санкції Євросоюз.

Також в ISW проаналізували дані про осінній призов у Росії. Країна-агресорка планує призвати 130 тисяч осіб до 31 грудня.