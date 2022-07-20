У РФ назвали прізвище генерала, який командує угрупуванням "Захід" в Україні: хто він

Раніше генерал-лейтенант Андрій Сичовий брав участь у так званій "воєнній операції" Росії у Сирії.

В Україні угрупуванням настанням угрупування "Захід" керує російський генерал-лейтенант Андрій Сичовий. Його ім'я назвали у повідомленні Міноборони про інспекцію військ міністром оборони Сергієм Шойгу.

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Відомо, що Шойгу відвідав командний пункт та заслухав доповідь Андрія Сичового.

Він також дав генерал-лейтенанту вказівки підвищити оперативність знищення над прикордонними з Росією районами безпілотних літальних апаратів супротивника.

До речі, у повідомленні так і не було зазначено, в якому конкретно регіоні України воює російський генерал.

Хто такий Андрій Сичовий

Сичовому — 53 роки. Він народився 16 травня 1969 року у станиці Троїцької Кримського району Краснодарського краю.

Тридцять два роки тому (1990) закінчив Ульянівське гвардійське вище танкове командне училище. А двадцять років тому, 2002 року, отримав документ про закінчення Загальновійськової академії ім. М. Ст Фрунзе.

Крім того, Сичовий закінчив Військову академію Генерального штабу ЗС РФ. Це сталося у 2016 році.

Відомо, що Андрій Сичовий служив у танкових та мотострілецьких частинах у Далекосхідному та Західному військових округах РФ.

У 2016 році був призначений на посаду начальника штабу загальновійськової армії Східного військового округу, з 2017 року служив заступником командувача та начальником штабу загальновійськового об'єднання Південного військового округу.

У 2019 році Сичовому присвоєно чергове військове звання генерал-лейтенант.

У лютому 2022 року Євросоюз ввів персональні санкції проти Сичового у зв'язку з повномасштабною війною Росії в Україні.

[ + – ] Андрій Сичовий у себе вдома

[ + – ] Генерал-лейтенант Андрій Сичовий на параді

Нагадаємо, раніше в Росії назвали ім'я генерала, який командує наступом на Україну. Раніше цей генерал-лейтенант "засвітився" у Сирії та Нагірному Карабаху.

Фокус також писав про те, що днями глава російського Міноборони Сергій Шойгу прибув до України, щоб проінспектувати дії угруповань військ РФ "Південь" та "Центр". Він наказав посилити військові дії, щоб українські війська не могли завдавати ракетних ударів.