В РФ назвали фамилию генерала, который командует группировкой "Запад" в Украине: кто он
Ранее генерал-лейтенант Андрей Сычевой принимал участие в так называемой "военной операции" России в Сирии.
В Украине группировкой наступлением группировки "Запад" руководит российский генерал-лейтенант Андрей Сычевой. Его имя назвали в сообщении Минобороны об инспекции войск министром обороны Сергеем Шойгу.
Известно, что Шойгу посетил командный пункт и заслушал доклад Андрея Сычевого.
Он также дал генерал-лейтенанту указания повысить оперативность уничтожения над приграничными с Россией районами беспилотных летательных аппаратов противника.
К слову.в сообщении так и не было указанно, в каком конкретно регионе Украины воюет российский генерал.
Кто такой Андрей Сычевой
Сычевому — 53 года. Он родился 16 мая 1969 года в станице Троицкой Крымского района Краснодарского края.
Тридцать два года назад (в 1990) окончил Ульяновское гвардейское высшее танковое командное училище. А двадцать лет назад, в 2002 году, получил документ об окончании Общевойсковой академии им. М. В. Фрунзе.
Кроме того, Сычевой окончил Военную академию Генерального штаба ВС РФ. Это произошло в 2016 году.
Известно, что Андрей Сычевой служил в танковых и мотострелковых частях в Дальневосточном и Западном военных округах РФ.
В 2016 году был назначен на должность начальника штаба общевойсковой армии Восточного военного округа, с 2017 года служил заместителем командующего и начальником штаба общевойскового объединения Южного военного округа.
В 2019 году Сычевому присвоили очередное воинское звание генерал-лейтенант.
В феврале 2022 года Евросоюз ввел персональные санкции против Сычевого, в связи с полномасштабной войной России в Украине.
Напомним, ранее в России назвали имя генерала, который командует наступлением на Украину. Ранее этот генерал-лейтенант "засветился" в Сирии и Нагорном Карабахе.
Фокус также писал о том, что на днях глава российского Минобороны Сергей Шойгу прибыл в Украину, чтобы проинспектировать действия группировок войск РФ "Юг" и "Центр". Он приказал усилить военные действия, чтобы украинские войска не могли наносить ракетные удары.