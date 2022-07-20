В РФ назвали фамилию генерала, который командует группировкой "Запад" в Украине: кто он

Ранее генерал-лейтенант Андрей Сычевой принимал участие в так называемой "военной операции" России в Сирии.

В Украине группировкой наступлением группировки "Запад" руководит российский генерал-лейтенант Андрей Сычевой. Его имя назвали в сообщении Минобороны об инспекции войск министром обороны Сергеем Шойгу.

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Известно, что Шойгу посетил командный пункт и заслушал доклад Андрея Сычевого.

Он также дал генерал-лейтенанту указания повысить оперативность уничтожения над приграничными с Россией районами беспилотных летательных аппаратов противника.

К слову.в сообщении так и не было указанно, в каком конкретно регионе Украины воюет российский генерал.

Кто такой Андрей Сычевой

Сычевому — 53 года. Он родился 16 мая 1969 года в станице Троицкой Крымского района Краснодарского края.

Тридцать два года назад (в 1990) окончил Ульяновское гвардейское высшее танковое командное училище. А двадцать лет назад, в 2002 году, получил документ об окончании Общевойсковой академии им. М. В. Фрунзе.

Кроме того, Сычевой окончил Военную академию Генерального штаба ВС РФ. Это произошло в 2016 году.

Известно, что Андрей Сычевой служил в танковых и мотострелковых частях в Дальневосточном и Западном военных округах РФ.

В 2016 году был назначен на должность начальника штаба общевойсковой армии Восточного военного округа, с 2017 года служил заместителем командующего и начальником штаба общевойскового объединения Южного военного округа.

В 2019 году Сычевому присвоили очередное воинское звание генерал-лейтенант.

В феврале 2022 года Евросоюз ввел персональные санкции против Сычевого, в связи с полномасштабной войной России в Украине.

[ + – ] Андрей Сычевой у себя дома

[ + – ] Генерал-лейтенант Андрей Сычевой на параде

Напомним, ранее в России назвали имя генерала, который командует наступлением на Украину. Ранее этот генерал-лейтенант "засветился" в Сирии и Нагорном Карабахе.

Фокус также писал о том, что на днях глава российского Минобороны Сергей Шойгу прибыл в Украину, чтобы проинспектировать действия группировок войск РФ "Юг" и "Центр". Он приказал усилить военные действия, чтобы украинские войска не могли наносить ракетные удары.