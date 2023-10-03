Не справился под Бахмутом: Минобороны РФ отстранило командующего Сычевого, — ISW

По данным росСМИ, Андрей Сычевой отказывался давать комментарии еще в августе и мог скрывать новую должность. В стране-агрессоре предположили, что высшее командование не устроила работа генерала в районе Клещиевки.

Related video

Инструктор российского подразделения "Шторм Z" рассказал, что Министерство обороны РФ отстранило генерал-лейтенанта Андрея Сычевого от командования на Бахмутском направлении. Причиной стала его плохая работа. Об этом говорится в отчете американского Института изучения войны (ISW) от 2 октября.

Сообщается, что командующего сняли с позиций из-за проведения неподготовленных контратак без достаточной поддержки в районе недавно освобожденных Клещиевки и Андреевки в Донецкой области.

"Нынешняя официальная должность Сычевого в российской армии неизвестна", — подчеркнули в ISW.

Ранее российский генерал командовал Западной группой ВС РФ в Харьковской области. Он был уволен с должности в 2022 году.

"И это заявление является первой замеченной спекуляцией о том, что Сычевой участвовал в военных действиях в Украине с сентября 2022 года", — отметили американские аналитики.

В августе российское СМИ сообщало, что командующий отказывается от комментариев журналистам. В медиа предполагали, что он сохранил официальную должность, но не хочет ее раскрывать.

Напомним, о том, что Андрей Сычевой командовал российской группировкой "Запад", стало известно в июле прошлого года. В феврале 2022 года против него ввел персональные санкции Евросоюз.

Также в ISW проанализировали данные об осеннем призыве в России. Страна-агрессор планирует призвать 130 тысяч человек до 31 декабря.