22 бригада ЗСУ показала на озброєнні польські танки PT-91 Twardy (фото)
PT-91 — це глибока модернізація радянського Т-72М. Серед особливостей — власний динамічний захист ERAWA та західні системи керування вогнем.
Бійці 22-ї окремої механізованої бригади ЗСУ показали тренування танкістів на польських PT-91 Twardy. Про це повідомляє пресслужба військових у фейсбуці.Важливо
Військові показали навчання танкістів в перервах між бойовими виходами. На заняттях присутні як досвідчені екіпажі, так і новачки. Танкісти відпрацьовували практичні вправи з водіння танків у темний час доби та стрільби штатним артилерійським пострілом.
"Тренуємось заради перемоги!" — підписали фотографії у бригаді.
PT-91 Twardy — що відомо
Аналітики встановили, що на зображеннях польські танки PT-91 Twardy — глибока модернізація радянського Т-72. Україна отримала десятки машин в межах військової допомоги Польщі. Перші прототипи модернізації були виготовлені у 1993 році. Серійно Twardy виготовляли з 1995 по 2002 роки. Усього у Війську Польському було 232 PT-91.
Головною особливістю польських Twardy є новий динамічний захист ERAWA з покриттям 1K2KS, яке зменшує помітність танка в інфрачервоному та радіолокаційному діапазонах. Тести польського динамічного захисту показують, що в залежності від типу снаряда, вона підвищує живучість танка на 30-70%. Також ERAWA не реагує на попадання уламків артилерійських снарядів до 82-мм калібру та стрілецьку зброю. Динамічна зброя не здетонує навіть від напалму чи бензину.
Окрім цього польський танк має покращену оптику: французьку систему управління вогнем Savan-15T, польський прилад нічного бачення Radomka та інші західні системи.
Нагадаємо, 28 червня 22 бригада вперше показала польські танки PT-91 Twardy на озброєнні.
Перші повідомлення про танки PT-91 Twardy, які Польща може надати Україні, з'явились у мережі влітку 2022 року