У двох областях РФ прогриміли вибухи: влада заявила про роботу ППО (відео)

Губернатор Бєлгородської області В'ячеслав Гладков заявив про нібито знищення повітряних цілей. У Мережі також повідомили про вибухи в Брянську.

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У ніч на 4 жовтня в Бєлгородській області Російської Федерації було чути вибухи. Про це повідомив губернатор регіону В'ячеслав Гладков у своєму Telegram-каналі.

"Над Бєлгородом і Бєлгородським районом працює наша система ППО — збито повітряні цілі", — написав Гладков.

Російський чиновник стверджує, що за попередніми даними, обійшлося без жертв і руйнувань. За його словами, оперативні служби уточнюють інформацію про наслідки на землі.

Місцеві Telegram-канали також опублікували відео, на яких чути вибухи.

Вибухи в Бєлгородській області

Крім того, Telegram-канали повідомили про вибухи в Брянську. Офіційного підтвердження цієї інформації поки що не надходило.

Вибухи пролунали у двох областях РФ

Нагадаємо, вранці 3 жовтня в Бєлгородській області Росії було неспокійно. Невідомі БПЛА атакували завод із виробництва сапфірів "Монокристал", розташований у місті Шебекіно.

Раніше, 30 вересня, у селищі Погар Брянської області Російської Федерації пролунали вибухи і було порушено електропостачання. За словами місцевих жителів, загалом було чутно чотири вибухи. Два з них пролунали біля адміністративної будівлі, один — поруч із заправкою, і ще один — у районі підстанції.