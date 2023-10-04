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Воєнний фокус Російсько-українська війна Переговори України та Росії щодо припинення війни

"Потрібні успіхи на фронті": у Києві відповіли на заяви МЗС Австрії щодо переговорів РФ і України

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Фото: РЕН ТВ | Ілюстративне фото: переговори Росії та України на початку війни

Як пише німецька газета Bild, українська сторона прагне показати успіхи на полі бою до кінця року, щоб західні країни побачили, що Україна перемагає у війні.

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Австрія висловила надію на можливі переговори між Україною та Росією, однак у Києві висловили іншу думку. Про це пише німецький таблоїд Bild.

Так, міністр закордонних справ Австрії Александер Шалленберг висловив упевненість у тому, що мир може бути досягнутий через переговори, а не на полі бою. Він висловив сподівання, що переговори між Україною і Росією стануть реальністю в майбутньому.

"Звичайно, ми сподіваємося, що дуже скоро — з моєї точки зору, скоріше раніше, ніж пізніше — все повернеться до логіки переговорів. Мир завжди укладається за столом переговорів, а не на полі бою", — сказав Шалленберг.

Однак представник українського уряду в коментарі Bild явно вказав, що Україна не збирається вести переговори з Росією, навіть якщо тиск з боку Брюсселя зросте. У цьому контексті він підкреслив, що Україна прагне досягти успіхів у поточному році.

"Нам потрібні нові успіхи до кінця року, щоб показати, що ми перемагаємо в цій війні", — сказав один з українських дипломатів в інтерв'ю німецькій газеті.

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