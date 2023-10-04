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Военный Фокус Российско-украинская война Переговоры Украины и России по прекращению войны

"Нужны успехи на фронте": в Киеве ответили на заявления МИД Австрии о переговорах РФ и Украины

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Фото: РЕН ТВ | Иллюстративное фото: переговоры России и Украины в начале войны

Как пишет немецкая газета Bild, украинская сторона стремится показать успехи на поле боя до конца года, чтобы западные страны увидели, что Украина побеждает в войне.

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Австрия выразила надежду на возможные переговоры между Украиной и Россией, однако в Киеве выразили иное мнение. Об этом пишет немецкий таблоид Bild.

Так, министр иностранных дел Австрии Александер Шалленберг выразил уверенность в том, что мир может быть достигнут через переговоры, а не на поле боя. Он выразил надежду, что переговоры между Украиной и Россией станут реальностью в будущем.

"Конечно, мы надеемся, что очень скоро — с моей точки зрения, скорее раньше, чем позже — все вернется к логике переговоров. Мир всегда заключается за столом переговоров, а не на поле боя", — сказал Шалленберг.

Однако представитель украинского правительства в комментарии Bild явно указал, что Украина не собирается вести переговоры с Россией, даже если давление со стороны Брюсселя возрастет. В этом контексте он подчеркнул, что Украина стремится достичь успехов в текущем году.

"Нам нужны новые успехи до конца года, чтобы показать, что мы побеждаем в этой войне", — сказал один из украинских дипломатов в интервью немецкой газете.

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