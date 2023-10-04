Путіна знову "надули": під виглядом нових технологій нав'язали розробку 50-х років "Буревісник"

За інформацією аналітиків, більшість "сучасних" систем російського ВПК — радянські технології. Х-47 "Кинджал" починався з проєкту 79М6 "Контакт", а "Сармат" — модернізація Р-36.

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До 70-х років у СРСР активно працювали над "атомольотами", але після остаточно відмовилися від цієї ідеї через технологічні складнощі. Водночас конструкторам згодом все ж вдалося нав'язати російському президенту Володимиру Путіну проєкт 50-х років під назвою "Буревісник". Про це пише портал Defense Express.

За словами дослідників, в основі більшості сучасних розробок російського ВПК — радянські технології. Серед іншого, Х-47 "Кинджал" починався з проєкту 79М6 "Контакт", а "Сармат" — модернізація Р-36. Це ж вірно і стосовно крилатої ракети з ядерним двигуном "Буревісник".

Ідея розробити крилату ракету з умовно "необмеженою" дальністю польоту завдяки ядерному двигуну не нова. У 50-х роках у США і СРСР одночасно розробляли стратегічні бомбардувальники з реакторами.

У СРСР більш відомий проєкт Ту-119 і перспективний Ту-95ЛАЛ, який здійснив 34 вильоти з реактором на борту 1961 року.

Ту-119 і Ту-95ЛАЛ

Задум був в тому, щоб встановити на літак чотири двигуни НК-14А, в камерах згоряння якого були б теплообмінники реактора з рідкометалевим носієм. Під час польотів реактор вмикався тільки для відпрацювання біологічного захисту і перевірки його робочих режимів.

Далі пішли розробки КБ Мясищева і КБ Антонова. Атомні двигуни планували встановити на Ан-22 та Ан-124. У роботі над НК-14А виникла заминка, тому що йшлося про реактор на рідкому металі.

"Атомоліт" на базі Ан-124

Існували й проєкти турбореактивних атомних двигунів, які мали працювати за замкнутим циклом. Але інженери не змогли довести до кінця навіть "брудний" проєкт НК-14А, який для зменшення радіаційного забруднення мав під час зльоту і посадки перемикатися на звичайне паливо.

Проблема була в ненадійності такої системи, зокрема, якщо металевий теплоносій остигав, то твердів. На двох одиницях військової техніки з такими реакторами — підводні човни К-27 і 705(К) "Ліра" — були аварії, але їх усе ж врятували.

У РФ є й інші проєкти з рідиннометалевим носієм, але найперспективніші з них (БРЕСТ-300 — реактор для електростанції), згідно з планами, мають випустити перший зразок приблизно до 2029 року.

Для ще однієї схеми ядерного двигуна "атомольота" не потрібен рідкий метал як теплообмінник. Мова про прямоточний повітряно-реактивний двигун з ядерною силовою установкою. Це найпростіший реактивний двигун без рухомих частин.

У 50-60-х роках у США розробляли подібний проєкт Pluto.

Було створено два реактори-двигуни Tory II, їх протестували на практиці, довести працездатність вдалося. Призначалися вони для крилатої ракети наземного базування Supersonic Low Altitude Missile — SLAM зі стартовою вагою 27 540 кг. Роботи над нею почалися 1955 року.

У 50-60-х роках у США розробляли проект Pluto

Це мала бути ракета необмеженої дальності (за розрахунками, 182 тис. км, або 4,5 екватора). За рахунок маловисотного польоту і швидкості в 3 Маха вона мала переміщатися непередбачуваною траєкторією й атакувати СРСР — скидати до 26 ядерних зарядів під час польоту.

Реактор був відносно невеликий (у версії Tory II-C): довжина — 2,6 м, діаметр — 1,45 м. Тобто йшлося про доволі життєздатну за габаритами концепцію, враховуючи, що це 60-ті роки. Але двигун був украй "брудним" і залишав радіоактивний слід. Цю систему розробляли для обміну ядерними ударами за сценарію кінця світу.

У СРСР планували створити проєкт "Буря" з аналогічним двигуном. Проєкт "атомольота" на її базі отримав окреме позначення — "375". Двигун мали розробити фахівці з ОКБ-670 під головуванням М. Бондарюка. Але не вийшло.

Розробку Pluto у США згорнули, ще раніше аналогічна доля спіткала і радянську "Бурю" зі звичайними двигунами.

Нагадаємо, що Зеленський попередив про ядерні погрози Путіна, яких до кінця року буде ще більше.

Також повідомлялося, що у США продовжують випробовувати нову крилату ядерну ракету.