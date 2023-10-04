Путина снова "надули": под видом новых технологий навязали разработку 50-х годов "Буревестник"

По информации аналитиков, большинство "современных" систем российского ВПК — советские технологии. Х-47 "Кинжал" начинался с проекта 79М6 "Контакт", а "Сармат" — модернизация Р-36.

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До 70-х годов в СССР активно работали над "атомолетами", но после окончательно отказались от этой идеи из-за технологических сложностей. Вместе с тем конструкторам впоследствии все же удалось навязать российскому президенту Владимиру Путину проект 50-х годов под названием "Буревестник". Об этом пишет портал Defense Express.

По словам исследователей, в основе большинства современных разработок российского ВПК — советские технологии. Среди прочего, Х-47 "Кинжал" начинался с проекта 79М6 "Контакт", а "Сармат" — модернизация Р-36. Это же верно и применительно к крылатой ракете с ядерным двигателем "Буревестник".

Идея разработать крылатую ракету с условно "неограниченной" дальностью полета за счет ядерного двигателя не нова. В 50-х годах в США и СССР одновременно разрабатывались стратегические бомбардировщики с реакторами.

В СССР более известен проект Ту-119 и перспективный Ту-95ЛАЛ, совершивший 34 вылета с реактором на борту в 1961 году.

Ту-119 и Ту-95ЛАЛ

Задумка была в том, чтобы установить на самолет четыре двигателя НК-14А, в камерах сгорания которого были бы теплообменники реактора с жидкометаллическим носителем. В время полетов реактор включался только для отработки биологической защиты и проверки его рабочих режимов.

Далее последовали разработки КБ Мясищева и КБ Антонова. Атомные двигатели планировали установить на Ан-22 и Ан-124. В работе над НК-14А возникла заминка, потому что речь шла о реакторе на жидком металле.

"Атомолет" на базе Ан-124

Существовали и проекты турбореактивных атомных двигателей, которые должны были работать по замкнутому циклу. Но инженеры не смогли довести до конца даже "грязный" проект НК-14А, который для уменьшения радиационного загрязнения должен был при взлете и посадке переключаться на обычное топливо.

Проблема была в ненадежности такой системы, в частности, если металлический теплоноситель остывал, то затвердевал. На двух единицах военной техники с такими реакторами — подлодки К-27 и 705(К) "Лира" — были аварии, но их все же спасли.

В РФ есть и другие проекты с жидкометаллическим носителем, но наиболее перспективные из них (БРЕСТ-300 — реактор для электростанции), согласно планам, должны выпустить первый образец примерно к 2029 году.

Для еще одной схемы ядерного двигателя "атомолета" не требуется жидкий металл как теплообменник. Речь о прямоточном воздушно-реактивном двигателе с ядерной силовой установкой. Это простейший реактивный двигатель без подвижных частей.

В 50-60-х годах в США разрабатывался подобный проект Pluto.

Были созданы два реактора-двигателя Tory II, их протестировали на практике, доказать работоспособность удалось. Предназначались они для крылатой ракеты наземного базирования Supersonic Low Altitude Missile – SLAM со стартовым весом 27 540 кг. Работы над ней начались в 1955 году.

В 50-60-х годах в США разрабатывался проект Pluto

Это должна была быть ракета неограниченной дальности (по расчетам, 182 тыс. км, или 4,5 экватора). За счет маловысотного полета и скорости в 3 Маха она должна была перемещаться по непредсказуемой траектории и атаковать СССР — сбрасывать до 26 ядерных зарядов во время полета.

Реактор был относительно небольшой (в версии Tory II-C): длина — 2,6 м, диаметр — 1,45 м. То есть речь шла о довольно жизнеспособной по габаритам концепции, учитывая, что это 60-е годы. Но двигатель был крайне "грязным" и оставлял радиоактивный след. Эту систему разрабатывали для обмена ядерными ударами при сценарии конца света.

В СССР планировали создать проект "Буря" с аналогичным двигателем. Проект "атомолета" на ее базе получил отдельное обозначение — "375". Двигатель должны были разработать специалисты по ОКБ-670 под председательством М. Бондарюка. Но не получилось.

Проект Pluto в США свернули, еще прежде аналогичная участь постигла и советскую "Бурю" с обычными двигателями.

Напомним, что Зеленский предупредил о ядерных угрозах Путина, которых до конца года будет еще больше.

Также сообщалось, что в США продолжают испытывать новую крылатую ядерную ракету.