Кремль планує посилити цифровий авторитаризм в Росії, — ISW

ФСБ РФ запропонувала розширити перелік персональних і геолокаційних даних, які "організатори розповсюдження інформації" повинні надавати на вимогу правоохоронцям. Розширення цифрового авторитаризму може базуватися на обмежувальній китайській моделі, переконані аналітики.

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Кремль намагається посилити внутрішні репресії та контроль над інформаційним простором за допомогою інструментів цифрового авторитаризму. Про це повідомили аналітики Інституту вивчення війни в щоденному звіті за 4 жовтня.

Зазначили, що 4 жовтня, російське видання "Важные истории" повідомило, що Генпрокуратура РФ вимагала від соцмережі "ВКонтакте" блокувати публікації родичів мобілізованих військовослужбовців, які закликають до повернення близьких додому. За інформацією видання, соцмережа приховує дописи з хештегами, що стосуються лікування або повернення мобілізованих. Аналітики заявили, що, ймовірно, у РФ можуть запровадити таку форму цензури відповідно до закону, що стосується "недостовірної" інформації про російські операції в Україні.

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Також 3 жовтня ФСБ РФ запропонувала проєкт постанови щодо розширення переліку персональних і геолокаційних даних, які "організатори розповсюдження інформації" повинні зберігати та надавати на вимогу правоохоронцям. Зокрема, ФСБ має право на необмежений доступ до даних користувачів російських інтернет-банківських і телекомунікаційних компаній.

"Деякі російські опозиційні ЗМІ, зокрема, припустили, що це очевидне розширення цифрового авторитаризму може все більше базуватися на обмежувальній китайській моделі", — йшлося в повідомленні.

За даними російського опозиційного джерела, Російський державний соціальний університет розробляє та тестує систему соціального рейтингу громадян на основі китайської моделі, у результаті передбачувані генеровані соціальні оцінки будуть пов’язані з персональними даними, до яких матимуть доступ державні установи та банки.

Раніше аналітики повідомляли про спроби Кремля розширити цифровий авторитаризм для спостереження за російським інформаційним простором, що може призвести до консолідації влади та посилення контролю за інформаційним простором до президентських виборів у 2024 році.

Нагадаємо, 10 серпня у британській розвідці розповіли, що Кремль вирішив відрізати населення РФ від інформації про війну. Зокрема, росіянам відключили VPN. У Міноборони Британії вважають, що це зробили для того, щоб громадяни РФ не мали альтернативних та об'єктивних міжнародних джерел інформації.

Аналітики Інституту вивчення війни у звіті за 29 серпня повідомили, що Міноборони РФ може повернутися до обмеженого висвітлення воєнних дій на території України. Оборонне відомство змінило стиль своїх щоденних звітів, у результаті чого було скорочено кількість наданої інформації про ситуацію на фронті.