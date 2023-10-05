Кремль планирует усилить цифровой авторитаризм в России, — ISW

ФСБ РФ предложила расширить перечень персональных и геолокационных данных, которые "организаторы распространения информации" должны предоставлять по требованию правоохранителям. Расширение цифрового авторитаризма может базироваться на ограничительной китайской модели, убеждены аналитики.

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Кремль пытается усилить внутренние репрессии и контроль над информационным пространством с помощью инструментов цифрового авторитаризма. Об этом сообщили аналитики Института изучения войны в ежедневном отчете за 4 октября.

Отметили, что 4 октября, российское издание "Важные истории" сообщило, что Генпрокуратура РФ потребовала от соцсети "ВКонтакте" блокировать публикации родственников мобилизованных военнослужащих, которые призывают к возвращению близких домой. По информации издания, соцсеть скрывает сообщения с хэштегами, касающиеся лечения или возвращения мобилизованных. Аналитики заявили, что, вероятно, в РФ могут ввести такую форму цензуры в соответствии с законом, касающимся "недостоверной" информации о российских операциях в Украине.

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Также 3 октября ФСБ РФ предложила проект постановления о расширении перечня персональных и геолокационных данных, которые "организаторы распространения информации" должны хранить и предоставлять по требованию правоохранителям. В частности, ФСБ имеет право на неограниченный доступ к данным пользователей российских интернет-банковских и телекоммуникационных компаний.

"Некоторые российские оппозиционные СМИ, в частности, предположили, что это очевидное расширение цифрового авторитаризма может все больше базироваться на ограничительной китайской модели", — говорилось в сообщении.

По данным российского оппозиционного источника, Российский государственный социальный университет разрабатывает и тестирует систему социального рейтинга граждан на основе китайской модели, в результате предполагаемые генерируемые социальные оценки будут связаны с персональными данными, к которым будут иметь доступ государственные учреждения и банки.

Ранее аналитики сообщали о попытках Кремля расширить цифровой авторитаризм для наблюдения за российским информационным пространством, что может привести к консолидации власти и усилению контроля за информационным пространством до президентских выборов в 2024 году.

Напомним, 10 августа в британской разведке рассказали, что Кремль решил отрезать население РФ от информации о войне. В частности, россиянам отключили VPN. В Минобороны Британии считают, что это сделали для того, чтобы граждане РФ не имели альтернативных и объективных международных источников информации.

Аналитики Института изучения войны в отчете за 29 августа сообщили, что Минобороны РФ может вернуться к ограниченному освещению военных действий на территории Украины. Оборонное ведомство изменило стиль своих ежедневных отчетов, в результате чего было сокращено количество предоставляемой информации о ситуации на фронте.