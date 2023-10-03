"Иноагенты распространяют ложь": в разведке Британии рассказали, как Кремль манипулирует россиянами (фото)

С начала полномасштабного вторжения Россия расширила законодательство в отношении "иностранных агентов". В результате в Российской Федерации было существенно сужено информационное пространство, уточнили в британской разведке.

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В Российской Федерации пытаются манипулировать общественным мнением россиян обозначением "иностранного агента". Об этом сообщили в Министерстве Великобритании в Twitter.

Отметили, что согласно опросу Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ на русском — ред.) власть РФ пытается манипулировать общественным мнением по антизападным и провоенным нарративам.

В частности, 26 сентября ВЦИОМ обнародовал результаты опроса о том, как россияне относятся к людям и организациям, зарегистрированным как "иноагенты". 61% опрошенных считают, что "иностранные агенты" являются "предателями", которые "распространяют ложь" о Российской Федерации.

Кроме этого, после начала полномасштабного вторжения Россия расширила законодательство в отношении "иностранных агентов".

"Меры существенно сужают информационное пространство внутри России, все труднее артикулировать любую точку зрения, включая инакомыслие относительно войны, которая отклоняется от официальной информации", — добавили в британской разведке.

Напомним, 10 августа стало известно, что в Российской Федерации усилили цензуру, в результате чего россиянам ограничили доступ к виртуальным частным сетям (VPN). В британской разведке считают, что это сделали для того, чтобы граждане РФ не имели возможностей читать альтернативные и объективные международные источники новостей.

Аналитики Института изучения войны в отчете от 29 августа рассказали, что Министерство обороны Российской Федерации изменило стиль ежедневных отчетов, в частности было сокращено количество информации о ситуации на фронте. Также оборонное ведомство пытается цензурировать жалобы военных, находящихся на передовой.