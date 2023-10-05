Важкі бої і великі втрати РФ: у ЗСУ розповіли про ситуацію під Бахмутом (відео)

За словами начальника пресслужби Східного угруповання військ ЗСУ Іллі Євлаша, за минулу добу на Бахмутському напрямку відбулося 10 бойових зіткнень, але вони були безуспішними для окупантів.

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На південному фланзі Бахмутського напрямку тривають інтенсивні бойові дії біля залізниці, де Збройні Сили України (ЗСУ) активно прагнуть відтіснити противника. Про це повідомляє начальник пресслужби Східного угруповання військ ЗСУ Ілля Євлаш в ефірі телемарафону.

"У районі залізниці зараз тривають важкі бої. Ми намагаємося відкинути ворога і закріпитися на досягнутих рубежах. Противник продовжує обстрілювати наші позиції з різних видів артилерії як ствольної, так і реактивної. 489 обстрілів було зафіксовано за минулу добу, включаючи танки, міномети СПГ, РПГ, а також стрілецьку зброю", — сказав речник.

Він також повідомив, що на цьому напрямку зареєстровано 10 бойових зіткнень, які закінчилися невдало для окупантів. Збройні Сили України успішно знищили 178 противників і вивели з ладу частину ворожої техніки:

"Мотолигу" МТ-ЛБ;

три гаубиці "Мста-Б";

один БМ-21 "Град";

одну САУ "Мста-С";

дві гармати Д-20 і чотири Д-30.

"Вдалося знищити ворожі "Урали" й інші машини важкої техніки, яка могла перевозити важкі вантажі, і ще 6 складів із боєприпасами, і 4 FPV дрони на Бахмутському напрямку", — додав Євлаш.

Фокус раніше писав про спроби армії РФ пустити в хід усі резерви для відновлення втрат живої сили і техніки. ЗС РФ не зможуть піти в масштабний наступ, оскільки у них немає достатньої кількості бронемашин, артилерії і солдатів.

Радник глави Офісу президента України Михайло Подоляк говорив про наявність в українських військових власного сценарію контрнаступу. ЗСУ нав'язують окупантам власну волю на полі бою.