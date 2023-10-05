"Не працює, хто це вигадав?": боєць ЗСУ висловився про трофейний танк Т-72Б3М (відео)

Військовослужбовець обурився, що у захопленому ворожому танку не працює датчик, який "незрозуміло де стоїть". Створену в Росії техніку не рятує навіть французьке обладнання.

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Український танкіст емоційно висловився щодо новітнього російського танка Т-72Б3М, що потрапив до арсеналу ЗСУ як трофей. Відповідне відео 5 жовтня опублікував журналіст Андрій Цаплієнко.

"Дістав він мене. Бортовий комп‘ютер, який показує температуру охолоджувальної рідини, не працює. Датчик незрозуміло де стоїть — не працює! Тому що датчик, скоріш за все, стоїть у броні в баці. Хто це вигадав?" — обурено каже на кадрах захисник.

Цаплієнко підкреслив, що танк Т-72Б3М зроблений "як і все в Росії". Він пояснив, що ідея гарна, а виконання — "огидне".

"Конструкцію не рятує навіть використання французького обладнання, без якого новітній танк стає просто броньованою купою неякісного залізяччя", — додав журналіст.

Нагадаємо, раніше повідомлялось, що бійці Національної гвардії під час контрнаступу в Запорізькій області "затрофеїли" російський танк Т-72БЗ. Ця машина була модернізована у 2022 році. Т-72БЗ вважається альтернативою танка Т-90М "Прорив".

Нещодавно у соцмережах з’явилося відео, на якому український танкіст з позивним "Кочевник" дзвонить російським розробникам танку Т-72Б3М та скаржиться на його роботу. Ворожі чиновники вислухали захисника та визнали слабкі місця техніки, пообіцявши обговорити проблеми з конструкторами.