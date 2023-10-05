Відмова отримати повістку: що загрожує військовозобов'язаним в Україні та як уникнути покарання

Як зазначив речник Полтавського обласного ТЦК і СП майор Роман Істомін, щоб уникнути покарання, військовозобов'язані мають дотримуватися правил військового обліку та виконувати вимоги повісток.

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В умовах воєнного стану в Україні військовозобов'язані мають дотримуватися правил військового обліку. Одним із таких правил є явка за викликом до територіального центру комплектування та соціальної підтримки (ТЦК і СП). Про це в інтерв'ю Telegraf розповів спікер Полтавського обласного ТЦК і СП майор Роман Істомін.

Що загрожує військовозобов'язаним, які відмовляються отримувати повістку

Адміністративна відповідальність

Відмова отримувати повістку або розписуватися в її отриманні є порушенням правил військового обліку. У цьому випадку представник ТЦК і СП може скласти протокол про адміністративне правопорушення. За статтею 210 Кодексу України про адміністративні правопорушення в умовах особливого періоду розмір штрафу становить від 50 до 100 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (від 850 до 1700 грн).

Кримінальна відповідальність

Адміністративна відповідальність очікує і в разі ігнорування повістки, виданої з метою уточнення військово-облікових даних. А в разі ігнорування так званої "бойової" повістки може бути порушено кримінальну справу. Це коли військовозобов'язаний пройшов ВЛК, але в зазначену дату не прибув на мобілізаційний пункт.

Стаття 336 Кримінального кодексу в цьому випадку передбачає покарання у вигляді позбавлення волі строком від трьох до п'яти років.

Як уникнути покарання

Щоб уникнути покарання, військовозобов'язані мають дотримуватися правил військового обліку та виконувати вимоги повісток. У разі виникнення запитань чи сумнівів слід звернутися до ТЦК і СП.

Важливо

Мобілізація в Україні: як чоловіків у жовтні каратимуть за порушення військового обліку

Нагадуємо, у ТЦК уточнили, чи дозволено працівникам військкоматів вручати повістки в транспорті.

Також повідомлялося, що деякі військовозобов'язані чоловіки можуть виїхати за кордон під час війни. Йдеться про громадян, які були виключені з військового обліку.