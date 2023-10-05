Отказ получить повестку: что грозит военнообязанным в Украине и как избежать наказания

Как отметил спикер Полтавского областного ТЦК и СП майор Роман Истомин, чтобы избежать наказания, военнообязанные должны соблюдать правила воинского учета и выполнять требования повесток.

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В условиях военного положения в Украине военнообязанные должны соблюдать правила воинского учета. Одним из таких правил является явка по вызову в территориальный центр комплектования и социальной поддержки (ТЦК и СП). Об этом в интервью Telegraf рассказал спикер Полтавского областного ТЦК и СП майор Роман Истомин.

Что грозит военнообязанным, которые отказываются получать повестку

Административная ответственность

Отказ получать повестку или расписываться в ее получении является нарушением правил воинского учета. В этом случае представитель ТЦК и СП может составить протокол об административном правонарушении. По статье 210 Кодекса Украины об административных правонарушениях в условиях особого периода размер штрафа составляет от 50 до 100 не облагаемых налогом минимумов доходов граждан (от 850 до 1700 грн).

Уголовная ответственность

Административная ответственность ожидает и в случае игнорирования повестки, выданной с целью уточнения военно-учетных данных. А в случае игнорирования так называемой "боевой" повестки может быть возбуждено уголовное дело. Это когда военнообязанный прошел ВВК, но в указанную дату не прибыл на мобилизационный пункт.

Статья 336 Уголовного кодекса в этом случае предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком от трех до пяти лет.

Как избежать наказания

Чтобы избежать наказания, военнообязанные должны соблюдать правила воинского учета и выполнять требования повесток. В случае возникновения вопросов или сомнений следует обратиться в ТЦК и СП.

Важно

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Напоминаем, в ТЦК уточнили, разрешено ли работникам военкоматов вручать повестки в транспорте.

Также сообщалось, что некоторые военнообязанные мужчины могут выехать за границу во время войны. Речь идет о гражданах, которые были исключены из воинского учета.