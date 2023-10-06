Мобілізація в Україні: кого повторно можуть призвати на військову службу

Територіальні центри комплектації та соціальної підтримки намагаються маніпулювати поправкою нардепа Мар'яни Безуглої щодо відстрочки від мобілізації тих військових, в чиїх родинах більше немає людей, які здатні доглядати за особою з інвалідністю.

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Під час дії воєнного стану та загальної мобілізації на службу можуть повторно призвати деяких військових, які вже були звільнені з лав Збройних сил України. Про це повідомив голова Адвокатського об’єднання "Кравець і партнери" адвокат Ростислав Кравець у коментарі Факти ICTV.

Таким чином українських військових можуть звільнити з ЗСУ за сімейними обставинами або іншими підставами, передбаченими статтею 26 закону України "Про військовий обов’язок та військову службу".

Адвокат зазначив, що повторно на військову службу не можуть призвати військовослужбовця, якого звільнили за сімейними обставинами, а саме інвалідність у дружини ІІІ групи або інвалідність І або ІІ групи в батька/матері своїх чи дружини, проте існують винятки.

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"Наприклад, він (військовослужбовець, — ред.) звільнився зі служби у зв’язку з інвалідністю дружини, а дружина померла. Це є підставою для повторної мобілізації військовослужбовця, який був звільнений від служби", — сказав Ростислав Кравець.

Він нагадав, що 28 червня Верховна Рада законом України № 9342 розширила перелік тих, хто підлягає мобілізації. Зокрема, мова йде про відстрочку від призову тих військовозобов'язаних, у родині яких більше немає людей, які здатні утримувати особу з інвалідністю.

Зі слів адвоката, Територіальні центри комплектації та соціальної підтримки намагаються маніпулювати цією поправкою нардепа Мар'яни Безуглої та говорять, що нібито є й інші люди, які можуть утримувати особу з інвалідністю.

"Однак це насправді не відповідає дійсності. Є вже відповідні рішення судів", — наголосив Кравець.

Нагадаємо, речник Полтавського обласного ТЦК та СП майор Роман Істомін розповів, з якими захворюваннями можуть мобілізувати до лав ЗСУ. З його слів, рішення по кожному випадку розглядає ВЛК. Крім цього, існує список важких хвороб, які вважаються підставою для зняття з військового обліку.

Раніше повідомлялося про захворювання, які визначають військовозобов'язаного обмежено придатним до військової служби. Проте в такому випадку можуть мобілізувати в разі нагальної потреби.