Армія США виділяє 84 млн доларів на придбання саперних костюмів наступного покоління

Новий саперний костюм поєднює технологічність та комфорт для військових. Камери допомагатимуть виявляти небезпечні предмети, а крій системи зроблений для більшої зручності.

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Американська дочірня компанія QinetiQ отримала контракт від армії США на розробку вдосконаленого захисного костюма (NGABS) для саперів. Про це повідомляє Army Technology.

Виробник замінить захисні костюми для саперів, які використовуються в армії США останні 20 років. Контракт на 84 млн доларів передбачає постачання 700 вдосконалених костюмів наступного покоління протягом наступних 5 років. У QinetiQ заявили, що сапери виконують одну з найнебезпечніших для життя завдань, тому потрібно мати сучасні засоби безпеки.

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NGABS забезпечує мобільність для сапера, а також круговий балістичний захист. Окрім цього костюм менше важить та має модульний набір датчиків.

"Наша команда старанно працювала над покращенням досвіду солдата в NGABS завдяки підвищенню мобільності і живучості в конструкції костюма", — заявив Стів Івікі, виконавчий віцепрезидент QinetiQ.

Костюм оснастили сенсорними системами для розширення можливостей військових в умовах низької освітленості чи вночі. Також система здатна виявляти обʼєкт розміром з людину на відстані до 150 метрів. Для цього є денна камера та тепловізійна. Qinetiq розробила костюм у партнерстві з MedEng, компанією, яка має досвід постачання протимінних костюмів для збройних сил США.

Проте окрім технологічного обладнання розробники приділили окрему увагу комфорту саперу. Костюм має зменшену вагу, а також зменшує ймовірність втоми. NGABS оптимізували для зручнішого вдягання, для цього система має спеціальну конструкцію та крій.

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