ЗМІ встановили ім'я льотчика Су-35 ВКС РФ, який був збитий російською ППО над Запоріжжям

Оглядачі встановили, що російський літак пілотував льотчик-випробувач, офіцер Державного льотно-випробувального центру Міноборони РФ, куди відбирають найкращих фахівців.

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У російських соцмережах 6 жовтня з'явилася інформація про загибель льотчика-випробувача майора Олексія Беліченка, який загинув 29 вересня. На думку оглядачів "Мілітарного", це якраз той льотчик, який керував літаком Су-35, збитим унаслідок дружнього вогню в небі над Запоріжжям.

За інформацією авторів публікації, 38-річний Беліченко був заступником начальника Центру підготовки пілотів і обіймав посаду в російському Державному льотно-випробувальному центрі, куди на службу фактично відбирають найкращих.

Водночас у джерелі причина загибелі не уточнюється, і за яких обставин 29 вересня загинув російський льотчик, не йдеться.

Згідно з інформацією за 2012 рік, Бєліченко літатиме на винищувачах Су-27СМ, однак, як зазначили в "Мілітарному", на момент повномасштабного російського вторгнення більшість таких машин були виведені зі складу ПКС РФ і замінені на більш сучасні Су-30 і Су-35.

Таким чином, імовірно, майор Бєліченко був тим самим льотчиком, літак якого був збитий російським ЗРК С-300 під час виконання бойового завдання в небі над окупованим Запоріжжям. При цьому випадки ураження російських літаків власними засобами ППО вже мали місце.

"Ймовірною причиною такого явища може бути непридатність систем розпізнавання "свій-чужий" на літаках і зенітних комплексах, а також погана кваліфікація операторів ЗРК", — підсумували оглядачі.

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Раніше ми писали, що над Токмаком 28 вересня було зафіксовано пуск ракети комплексу С-300, унаслідок якого, імовірно, було збито російський винищувач. Пізніше британська розвідка повідомила, що сили ППО Росії, скоріш за все, збили один із власних багатоцільових бойових літаків Су-35 над Токмаком, приблизно за 20 км позаду поточної лінії фронту.