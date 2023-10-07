Уряд Словаччини припинив допомогу Україні після перемоги проросійського Фіцо, – Politico

Братислава не надсилатиме більше військової допомоги, оскільки політичні партії проти такої підтримки Києва, пишуть журналісти.

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Тимчасовий уряд Словаччини вирішив не надсилати більше допомоги Україні після перемоги колишнього прем’єр-міністра Роберта Фіцо, який має проросійські погляди. Про це повідомляє Politico.

У повідомні йдеться про те, що Братислава не надсилатиме більше військової допомоги, оскільки політичні партії проти такої підтримки. Вони ведуть перемовини стосовно формування нового уряду після виборів минулих вихідних.

"Уряд у Словаччині, що йде у відставку, не надсилатиме більше військових матеріалів в Україну", — цитує видання речника уряду.

Міністерство оборони країни раніше розглядало ймовірність постачання нового пакету допомоги. Перемога ліво-популістської партії колишнього прем’єр-міністра Роберта Фіцо змінила ситуацію. Представники політичної сили обіцяли припинити надсилання зброї в Україну, а також заблокувати потенційне членство Києва в НАТО та виступити проти запровадження санкцій проти Росії.

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Зузана Чапутова, президентка Словаччини, в понеділок попросила Фіцо спробувати сформувати коаліційний уряд. Зробити це він має до 16 жовтня. Вона вважає, що ігнорування позиції партії Роберта Фіцо Smer-SD, яка здобула перемогу на парламентських виборах, "спровокувало б прикрий прецедент на майбутнє". Вона виступила проти надання нашій державі нового пакета військової допомоги. Своє рішення політикиня пояснила необхідністю враховувати результати парламентських виборів.

Нагадаємо, 2 жовтня аналітики розповіли, як вплине на постачання зміна влади в Словаччині. Вони заявили, що ситуація з постачанням зброї може змінитися після відповідної перемоги проросійської партії Smer SD на виборах до парламенту. За 12 місяців від початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну Словаччина передала озброєння в розмірі 10% свого оборонного бюджету.