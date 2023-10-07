Правительство Словакии прекратило помощь Украине после победы пророссийского Фицо, — Politico

Братислава не будет присылать больше военной помощи, поскольку политические партии против такой поддержки Киева, пишут журналисты.

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Временное правительство Словакии решило не посылать больше помощи Украине после победы бывшего премьер-министра Роберта Фицо, который имеет пророссийские взгляды. Об этом сообщает Politico.

В сообщении говорится о том, что Братислава не будет посылать больше военной помощи, поскольку политические партии против такой поддержки. Они ведут переговоры по формированию нового правительства после выборов в минувшие выходные.

"Правительство в Словакии, которое уходит в отставку, не будет посылать больше военных материалов в Украину", — цитирует издание представителя правительства.

Министерство обороны страны ранее рассматривало вероятность поставки нового пакета помощи. Победа лево-популистской партии бывшего премьер-министра Роберта Фицо изменила ситуацию. Представители политической силы обещали прекратить отправку оружия в Украину, а также заблокировать потенциальное членство Киева в НАТО и выступить против введения санкций против России.

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Помощь Украине — позиция президента Словакии

Зузана Чапутова, президент Словакии, в понедельник попросила Фицо попробовать сформировать коалиционное правительство. Сделать это он должен до 16 октября. Она считает, что игнорирование позиции партии Роберта Фицо Smer-SD, которая одержала победу на парламентских выборах, "спровоцировало бы досадный прецедент на будущее". Она выступила против предоставления нашему государству нового пакета военной помощи. Свое решение политик объяснила необходимостью учитывать результаты парламентских выборов.

Напомним, 2 октября аналитики рассказали, как повлияет на поставки смена власти в Словакии. Они заявили, что ситуация с поставками оружия может измениться после соответствующей победы пророссийской партии Smer SD на выборах в парламент. За 12 месяцев с начала полномасштабного вторжения России в Украину Словакия передала вооружения в размере 10% своего оборонного бюджета.