Допоміг "Шахматист": ЗСУ відбили штурм росіян і "наздогнали" їх на їхніх позиціях (відео)

Ситуація була критичною і бійці почали стріляти з усіх вогневих позицій роти, щоб скувати дії противника і виграти час для залучення аеророзвідки.

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На Таврійському напрямку один із підрозділів ЗСУ без втрат відбив штурм ЗС РФ, які переважали в кількості, і крім того розгромив їхні позиції, на які ті відступили. Про це повідомляє пресслужба окремої механізованої президентської бригади імені гетьмана Богдана Хмельницького.

Зазначається, що штурмова група ворога в кілька разів перевищувала кількість бійців ЗСУ на позиції. Окупантів вчасно виявили і завдали по них ударів — штурм трохи застопорився.

"Оскільки ситуація була критичною, було ухвалене рішення відкрити вогонь з усіх вогневих позицій роти, щоб скувати дії противника і виграти час для залучення аеророзвідки. Своєчасно відкритим вогнем змусили противника залягти. Це дало змогу навести та коригувати точні удари розрахунків АГС-17 та СПГ-9", — розповів командир 8 роти 3-го Механізованого батальйону на псевдо "АРКАС".

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Українським захисникам вдалося розбити штурмову групу противника і шквальним вогнем відрізати ворога від своїх позицій і змусити його відмовитись від наступальних дій. Залишки штурмової групи ЗС РФ змушені були відійти. Їхній відхід прикривали два АГСи, які працювали по передових позиціях бійців роти.

"Завдяки блискучій роботі одного з аеророзвідників нашої роти, Шахматиста, були швидко виявлені вогневі точки ворожих АГСів, після чого я скорегував по ним вогонь МК-19 та СПГ-9. Була задіяна наша артилерія та підрозділ ударних БпЛА з FPV-дронами", — розповів командир роти.

Після невдалого штурму залишки групи окупантів повенулися на свої позиції, там були ще раз уражені.

За результатами ворожого штурму бійці мехбату вийшли без втрат і зберегли свої позиції.

Нагадаємо, що на Мелітопольському напрямку ЗСУ з HIMARS спопелили російський "Солнцепек" разом з екіпажем.

Раніше повідомлялося, що у МВС розповіли про кількість зниклих "за особливих обставин" українців. З них близько 15 тисяч військових.