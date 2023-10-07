Помог "Шахматист": ВСУ отбили штурм россиян и "догнали" их на их позициях (видео)

Ситуация была критической и бойцы начали стрелять со всех огневых позиций роты, чтобы сковать действия противника и выиграть время для привлечения аэроразведки.

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На Таврическом направлении одно из подразделений ВСУ без потерь отбило штурм ВС РФ, которые преобладали в количестве, и кроме того разгромило их позиции, на которые те отступили. Об этом сообщает пресс-служба отдельной механизированной президентской бригады имени гетмана Богдана Хмельницкого.

Отмечается, что штурмовая группа врага в несколько раз превышала количество бойцов ВСУ на позиции. Оккупантов вовремя обнаружили и нанесли по ним удары — штурм немного застопорился.

"Поскольку ситуация была критической, было принято решение открыть огонь со всех огневых позиций роты, чтобы сковать действия противника и выиграть время для привлечения аэроразведки. Своевременно открытым огнем заставили противника залечь. Это позволило навести и корректировать точные удары расчетов АГС-17 и СПГ-9", — рассказал командир 8 роты 3-го Механизированного батальона на псевдо "АРКАС".

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Украинским защитникам удалось разбить штурмовую группу противника и шквальным огнем отрезать врага от своих позиций и заставить его отказаться от наступательных действий. Остатки штурмовой группы ВС РФ вынуждены были отойти. Их отход прикрывали два АГСа, которые работали по передовым позициям бойцов роты.

"Благодаря блестящей работе одного из аэроразведчиков нашей роты, Шахматиста, были быстро обнаружены огневые точки вражеских АГСов, после чего я скорректировал по ним огонь МК-19 и СПГ-9. Была задействована наша артиллерия и подразделение ударных БпЛА с FPV-дронами", — рассказал командир роты.

После неудачного штурма остатки группы оккупантов повенулись на свои позиции, там были еще раз поражены.

По результатам вражеского штурма бойцы мехбата вышли без потерь и сохранили свои позиции.

Напомним, что на Мелитопольском направлении ВСУ с HIMARS испепелили российский "Солнцепек" вместе с экипажем.

Ранее сообщалось, что в МВД рассказали о количестве пропавших "при особых обстоятельствах" украинцев. Из них около 15 тысяч военных.