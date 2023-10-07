Цілилися в бойовиків ХАМАС: Армія оборони Ізраїлю зруйнувала дві багатоповерхівки в Секторі Гази (відео)

Ізраїльські військові стверджують, що ісламські бойовики часто розміщують свої об'єкти в цивільних районах. Терористи погрожують у відповідь ударом по центру Тель-Авіва.

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Армія оборони Ізраїлю (ЦАХАЛ) завдала удару по двох висотних будівлях у Секторі Газа, де бойовики ХАМАС розмістили свої військові об'єкти. Про це пише газета The Times of Israel.

Одна з будівель називається "Палестинська вежа". Як стверджують ізраїльські військові, терористи спеціально розміщують військові об'єкти в центрі цивільного населення Сектору Гази.

Перед ударом ЦАХАЛ попереджав мешканців будівлі й просив їх евакуюватися.

На представлених нижче кадрах можна побачити сам удар. Судячи з наслідків, одну з будівель повністю зруйновано.

Бойове крило ХАМАС, терористи з "Бригади Ізеддіна аль-Кассема" пригрозили у відповідь ударом по центру Тель-Авіва. Джерела каналу Al Jazeera повідомляють, що щонайменше 198 палестинців було вбито внаслідок повітряних атак Ізраїля.

Нагадаємо, що бойовики угруповання ХАМАС вдерлись в південну частину Ізраїлю вранці 7 жовтня. Ізраїль, Канада, США, Велика Британія і Японія визнали ХАМАС терористичною організацією.

Армія оборони Ізраїлю проводить операцію "Залізні мечі" у відповідь на напад бойовиків ХАМАС із Сектора Газа. В Офісі президента України вважають, що Росія причетна до атаки на Ізраїль.