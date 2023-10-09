ЗС РФ не довіряють бойовикам "ДНР": штурми переважно ведуть росіяни, — ISW

Російський військкор висміював окупаційні формування з числа жителів непідконтрольного Україні Донбасу за те, що ті займали позиції далеко від передової, де перебували регулярні підрозділи ЗС РФ.

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У керівництва російських військ виникли очевидні складнощі через розбіжності в лавах регулярних сил із воєнізованими формуваннями, які були створені на окупованому Донбасі. Про це повідомляє американський аналітичний центр "Інститут дослідження війни" у зведенні від 9 жовтня.

Аналітики наводять повідомлення російського "військкора" "Бурята", який називає себе солдатом 37-ї механізованої бригади зі Східного військового округу.

7 жовтня він відгукнувся на пост ще одного пропагандиста, який звинуватив 37-ту бригаду в тому, що її військовослужбовці залишили свої позиції в районі Новодонецького (прикордонний район Донецької та Запорізької областей) під час українських атак, які зрештою призвели до звільнення населеного пункту.

За його словами, на згаданих позиціях залишалися тільки частини підрозділу "ДНР" "Каскад".

"Бурят" спробував спростувати повідомлення. За його твердженнями, "Каскад" був залучений у незначні бойові дії на передовій, тоді як на регулярні російські війська припадає основна відповідальність за наступ. Він висміював формування "ДНР" за те, що ті займали позиції далеко за передовою лінією, де перебували регулярні ЗС РФ.

"Військкор" також стверджував, що у бойовиків "ДНР" низький рівень військових навичок, і що регулярні війська їм не довіряють.

Військові дослідники розглядають ці звинувачення на адресу "ДНР" як приклад розбіжностей, що тривають між бойовиками та регулярними силами РФ, що, ймовірно, ускладнить спроби інтегрувати сили "ДНР" у регулярну армію РФ у рамках військової реформи, що триває.

Нагадаємо, що ЗС РФ відновили мінування, щоб не дати ЗСУ просунутися на Запорізькому напрямку.

Також повідомлялося, що РФ може готуватися до війни з країнами НАТО.