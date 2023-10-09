До танку нового покоління MGCS ще далеко: Франція та Німеччина мають вихід

Тимчасовим рішенням має стати "гібридний" танк, який поєднуватиме башту Leclerc, шасі Leopard 2A7 та інноваційні технології.

Related video

Німеччина та Франція спільно розроблятимуть танки нового покоління MGSC, але поки до реалізації потрібні десятиліття, країни змінюють акцент на проєкт E-MBT. Про це повідомляє Army Recognition.

Проєкт E-MBT — це спільна розробка Nexter та KNDS, яка покликана замінити танки Leopard 2 та Leclerc у Франції та Німеччині. Танк матиме свої особливості, зокрема нову 140-мм гармату ASCALON, систему активного захисту та найсучаснішу оптику та системи керування вогнем. Зазначається, що електроніка буде схожа на нову багатоцільову машину EBRC Jaguar. Також машина буде вміти запускати безпілотники, щоб ще більше підняти виживаність танка на полі бою.

Програма MGSC потребує багато спільної роботи та часу, тому E-MBT може стати тимчасовою заміною. Франція та Німеччина хоче й надалі мати перевагу на полі бою. E-MBT навіть як тимчасовий проєкт матиме значно покращені можливості. Також Rheinmetall робить ставку на танк Panthera для конкуренції з MGCS.

E-MBT — матиме корпус від Leopard 2A7 та башту Leclerc. Башта французького танку на 6 тонн легша за базову Leopard 2. Також зменшення ваги зменшує вимоги до інфраструктури.

Нагадаємо, 22 вересня у Франції та Німеччині розкрили деталі про танк майбутнього MGCS.

У вересні 2022 року Nexter та KMW представили проєкт танку MGCS.