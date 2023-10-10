"Довго, важко і дуже криваво", — генерал Міллі про майбутнє війни Росії проти України

Колишній голова об'єднаного комітету начальників штабів США вважає, що перемога Росії в Україні різко збільшить ризик початку світової війни в найближче десятиліття.

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Колишній голова об'єднаного комітету начальників штабів США генерал Марк Міллі очікує, що російсько-українська війна триватиме "значний період часу". Про це він розповів в інтерв'ю каналу CBS News.

За словами генерала, український наступ досі триває, незважаючи на "дуже важкі" бойові дії.

"Прогрес, як зазначають дуже багато експертів, повільний, але впевнений. ЗСУ домагаються прогресу день у день", — сказав Міллі.

Відповідаючи на запитання журналістки, скільки триватиме війна в Україні — рік, п'ять років чи більше — генерал сказав, що неможливо точно розрахувати час, коли справа стосується війни.

"У такій ситуації не можна розраховувати час. Але це буде значний період. І це буде довго, важко і дуже криваво", — заявив Міллі.

Генерал Міллі також зазначив, що якщо перемогу в цій війні здобуде Росія, то Америці доведеться збільшити свій оборонний бюджет удвічі. Але навіть це не завадить різкому збільшенню ризику початку світової війни між наддержавами в найближчі 10-15 років.

"Думаю, це буде дуже небезпечною ситуацією, якщо Путіну дозволять завоювати Україну. Росія, очевидно, є рушійною силою цього конфлікту", — додав Марк Міллі.

Нагадаємо, у вересні генерал Міллі заявив, що контрнаступ ЗСУ не провалився і продовжиться навесні. Генерал зазначив, що навіть після виснажливої літньої кампанії у Сил оборони України "залишилося багато військової потужності".

Раніше Фокус писав про те, чого очікувати Україні після відставки Марка Міллі з посади голови. У Києві склалося сприятливе враження про майбутнього керівника Об'єднаного комітету начальників штабів Чарльза Брауна, оскільки він був послідовним прихильником відправки в Україну сучасних БПЛА і винищувачів F-16.