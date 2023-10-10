Підтримайте нас RU
RU
Розділи
Матеріали
Підтримайте нас
Воєнний фокус Російсько-українська війна

"Довго, важко і дуже криваво", — генерал Міллі про майбутнє війни Росії проти України

Генерал Марк Міллі, генерал США, голова об'єднаного комітету начальників штабів, інтерв'ю марка Міллі
Колишній глава об'єднаного комітету начальників штабів США генерал Марк Міллі

Колишній голова об'єднаного комітету начальників штабів США вважає, що перемога Росії в Україні різко збільшить ризик початку світової війни в найближче десятиліття.

Related video

Колишній голова об'єднаного комітету начальників штабів США генерал Марк Міллі очікує, що російсько-українська війна триватиме "значний період часу". Про це він розповів в інтерв'ю каналу CBS News.

За словами генерала, український наступ досі триває, незважаючи на "дуже важкі" бойові дії.

"Прогрес, як зазначають дуже багато експертів, повільний, але впевнений. ЗСУ домагаються прогресу день у день", — сказав Міллі.

Відповідаючи на запитання журналістки, скільки триватиме війна в Україні — рік, п'ять років чи більше — генерал сказав, що неможливо точно розрахувати час, коли справа стосується війни.

"У такій ситуації не можна розраховувати час. Але це буде значний період. І це буде довго, важко і дуже криваво", — заявив Міллі.

Генерал Міллі також зазначив, що якщо перемогу в цій війні здобуде Росія, то Америці доведеться збільшити свій оборонний бюджет удвічі. Але навіть це не завадить різкому збільшенню ризику початку світової війни між наддержавами в найближчі 10-15 років.

"Думаю, це буде дуже небезпечною ситуацією, якщо Путіну дозволять завоювати Україну. Росія, очевидно, є рушійною силою цього конфлікту", — додав Марк Міллі.

Нагадаємо, у вересні генерал Міллі заявив, що контрнаступ ЗСУ не провалився і продовжиться навесні. Генерал зазначив, що навіть після виснажливої літньої кампанії у Сил оборони України "залишилося багато військової потужності".

Раніше Фокус писав про те, чого очікувати Україні після відставки Марка Міллі з посади голови. У Києві склалося сприятливе враження про майбутнього керівника Об'єднаного комітету начальників штабів Чарльза Брауна, оскільки він був послідовним прихильником відправки в Україну сучасних БПЛА і винищувачів F-16.