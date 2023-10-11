"Проти інтересів миру": Боррель закликав не прирівнювати ХАМАС до народу Палестини

Більшість європейських міністрів підтримали декларацію щодо вирішення нової кризи на Близькому Сході. Вони засудили терористичні атаки та будь-які напади на цивільних.

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Жозеп Боррель, високий представник ЄС, звернувся до світової спільноти з закликом проводити чіткий розподіл між терористами ХАМАС та народом і адміністрацією Палестини. Під час пресконференції в Омані він зробив відповідну заяву, повідомляє CNN.

Відносини з Палестинською адміністрацією обговорювалися на найвищому рівні. Дипломат назвав ХАМАС терористичною організацією, але наголосив, що не варто прирівнювати до них увесь народ.

"Не усі палестинці є терористами", – вважає Боррель.

Ніяких справ, з його слів, ХАМАС з ЄС не проводить, але співробітництво з Палестинською адміністрацією триватиме. На його думку, колективне покарання усіх палестинців було б "непродуктивним та несправедливим, проти інтересів миру".

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"Невідкладна нарада": Боррель запросив глав МЗС Ізраїлю та Палестини на екстрену зустріч ЄС

Дипломат наголосив на тому, що більшість європейських міністрів підтримали декларацію щодо вирішення нової кризи на Близькому Сході. Відповідний документ погодили під час зустрічі ЄС з Радою співробітництва країн Перської затоки. У ньому йдеться про те, що терористичні атаки та будь-які напади на мирне населення не припустимі. Мають бути відкритими гуманітарні коридори для людей, які мають намір покинути Газу та виїхати до Єгипту.

Припинення допомоги Палестині – заява ЄС

Єврокомісар із питань сусідства та розширення Олівер Варгелі, оцінюючи широту й обсяги нападу на суверенну державу Ізраїль, 9 жовтня оголосив про початок перегляду всього пакета допомоги Палестині. Пакет допомоги становив 691 мільйон євро. Ця сума призначалася як для Сектора Гази, так і для Західного Берега річки Йордан. Раніше про рішення призупинити фінансову допомогу Палестині оголосили окремо Німеччина та Австрія.

Згодом ЄС скасував попередню заяву щодо припинення допомоги палестинцям. Мета перегляду фінансової допомоги — гарантувати, що жодне фінансування ЄС опосередковано не дозволить будь-якій терористичній організації здійснювати напади на Ізраїль.

Нагадаємо, 10 жовтня експерт назвав російську зброю, яку отримав ХАМАС. Олег Катков, головний редактор Defense Express, розповів, що зброя, яку було помічено у ХАМАС, вже не виглядає зібраною в підпільних цехах.