В РФ найманець ПВК "Вагнер" зґвалтував двох неповнолітніх дівчат і пограбував підлітка

Чоловік познайомився з двома неповнолітніми дівчатами, запросив їх до себе додому, де познущався. Російські пропагандисти вирішили "заспокоїти" читачів та заявили, що постраждалих вже раніше ґвалтували.

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У Росії "відзначився" 29-річний колишній найманець ПВК "Вагнер", який воював проти України. Він зґвалтував двох неповнолітніх дівчат. Про це повідомляє російське видання v1.ru.

Зазначається, що ґвалтівник нещодавно повернувся з війни і вже встиг "засвітитися" в кількох зведеннях поліції, зокрема, він пограбував підлітка.

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Подія сталася у місті Камишин Волгоградської області. Чоловік познайомився з двома неповнолітніми дівчатами, запросив їх до себе додому, де зґвалтував. Одна з дівчат змогла втекти з квартири та попросити у перехожих допомоги. Люди викликали поліцію, після чого чоловіка затримали.

Обидві потерпілі вже впізнали свого ґвалтівника. Слідство має намір клопотати про взяття чоловіка під варту.

Відомо, що чоловік був раніше судимий, у складі групи "Вагнер" брав участь у війні проти України. Після повернення додому його запідозрили у пограбуванні, скоєному щодо неповнолітнього. Кримінальна справа з цього епізоду перебуває у стадії розслідування.

У російському виданні "заспокоїли" читачів, що постраждалих дівчат вже раніше ґвалтували.

"Варто зазначити, що, за деякими даними, постраждалі дівчата раніше вже зверталися до правоохоронних органів із заявами про зґвалтування та вчинення проти них насильницьких дій сексуального характеру з боку інших чоловіків", — пише v1.ru.

Нагадаємо, що найманець ПВК "Вагнер" повернувся з війни в Україні в російський Липецьк. Там він побив свою дружину та її 4-річну дочку від першого шлюбу. Дівчинка померла.

Раніше повідомлялося, що в окупованому Криму чоловік забив до смерті літніх українців. Підозрюваному не сподобалося, що подружня пара відкрито говорила про анексію півострова Росією.