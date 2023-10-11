"Багато невинних жертв": Папа зробив заяву щодо ізраїльсько-палестинської війни

За словами Папи Франциска, тероризм і екстремізм не сприяють розв'язанню конфлікту між ізраїльтянами і палестинцями, а розпалюють ненависть, насильство і помсту.

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Папа Франциск висловив заклик до негайного звільнення заручників, захоплених ХАМАСом унаслідок масованої атаки на ізраїльські населені пункти, і висловив свою тривогу з приводу облоги Сектора Газа. Про це повідомляють видання Vatican News і The Times of Israel з посиланням на слова глави католицької церкви наприкінці щотижневої аудієнції у Ватикані.

"Я прошу про негайне звільнення заручників", — ідеться в повідомленні.

Він наголосив, що той, на кого напали, має право захищатися, але водночас заявив, що "дуже занепокоєний тотальною облогою, в якій живуть палестинці в Газі, де також є багато невинних жертв".

"Тероризм і екстремізм не сприяють розв'язанню конфлікту між ізраїльтянами і палестинцями, а розпалюють ненависть, насильство, помсту і тільки змушують страждати обидві сторони. Близькому Сходу потрібна не війна, а мир. Мир, побудований на справедливості, діалозі та мужності братерства", — заявив Папа.

7 жовтня бойовики ХАМАС атакували Ізраїль з території Сектора Газа, було випущено понад дві тисячі ракет. Після чого ХАМАС почав наземне вторгнення в країну. 8 жовтня в Ізраїлі офіційно оголосили про війну. У дію ввели "пункт 40 Алеф", який не застосовували 50 років.

Нагадаємо, вночі 11 жовтня винищувачі ЦАХАЛу завдали ударів по 70 об'єктах ХАМАС у Секторі Гази. Також було завдано удару по військовій інфраструктурі, яку використовувала терористична організація "Ісламський джихад".