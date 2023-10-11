ППО потрібніше: Норвегія відмовилась від додаткового придбання танків Leopard 2A8

Першочергове замовлення танків Leopard 2A8 передбачає придбання 54 з можливістю докупити ще 18. Але від додаткової опції відмовились на користь артилерії та систем ППО. Війна в Україні показала, що протиповітряна оборона дуже важлива.

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Норвегія вирішила не використовувати можливість купити додаткові 18 танків Leopard 2A8 й обмежитись 54 машинами. Про це повідомляє Breaking Defense.

Високопоставлений представник норвезької армії заявив, що було вирішено не купувати додаткові 18 Leopard 2A8. Натомість гроші будуть інвестувати в протиповітряну оборону й засоби далекого радіусу дії. Тому придбання нових машин обмежиться 54 машинами Leopard 2A8 NOR. Їх Krauss-Maffei Wegmann має передати до середини 2027 року. Норвегія хоче створити важку механізовану бригаду згідно з вимогами НАТО й вона буде вписуватись в національні плани на випадок воєнного часу.

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Також начальник штабу армії Норвегії Ларс Лервік заявив, що він сподівається на якнайшвидше оголошення тендеру на постачання артилерійських систем K9 та машини забезпечення K10.

"Те, що ми бачимо зараз — це те, що нинішня війна в Україні ілюструє, що ми повинні бути здатними залишатися в бою протягом більш тривалого часу, а це вимагає обсягу", — заявив начальник штабу норвезької армії Ларс Лервік про нестачу боєприпасів.

Наразі Норвегія розглядає можливість зменшити норми запасів боєприпасів на складах, щоб більше передати їх Україні, але це питання конфіденційне. Зараз триває дискусія, щоб збільшити постачання озброєнь Києву, бо Норвегія збільшила прибуток від продажу газу.

Нагадаємо, 14 червня Норвегія оголосила про намір придбати 54 танки Leopard 2A8 NOR.

27 травня на виставці озброєнь вперше продемонстрували німецький новітній танк Leopard 2A8, який має найкращі технологічні рішення.