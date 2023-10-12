Новий гравець на морському дні: Бразилія на шляху створення атомних підводних човнів

Будівництво атомної субмарини пов'язане з наміром ВМС Бразилії посилити контроль над узбережжям країни. З цією метою було створено спільну програму Франції та Бразилії з обміну технологіями PROSUB, у рамках якої буде побудовано чотири підводні човни.

Related video

У Бразилії розпочали будівництво атомного ударного підводного човна "Альваро Альберто", який буде оснащений неядерним озброєнням. Створення атомної субмарини відбувається в рамках PROSUB — спільної програми Франції та Бразилії з обміну військовими технологіями. Про те, що буде являти собою бразильський човен пише британське видання Naval News.

Представники компанії-підрядника ICN разом із військовим керівництвом і директором з ядерних технологій ВМС Бразилії привели в дію різальний верстат для роботи по металу, що ознаменувало початок нового етапу будівництва.

"Ця віха є предметом великої гордості для мене і всіх співробітників ICN. Це крок, який підніме нашу технологію до рівня таких країн, як Франція, США, Китай, Англія і Росія. А бразильські ВМС, озброєні цим сучасним засобом, матимуть усі умови для захисту великого бразильського узбережжя", — заявив керівник компанії ICN Рено Пойє.

Який човен будують бразильці

Підводний човен із ядерною силовою установкою (SCPN) мають спустити на воду 2031 року. Оглядачі Naval News наводять такі дані про субмарину "Альваро Альберто": майбутній човен SSN SN-10 Álvaro Alberto ВМС Бразилії, імовірно, матиме довжину 100 м, кількість екіпажу становитиме 100 осіб, а силова установка буде аналогічна тій, що застосовується в підводних човнах Scorpene.

ВМС Бразилії у своєму плані закупівель заявили про необхідність будівництва загалом чотирьох атомних підводних човнів. Для цього було створено програму PROSUB, унаслідок чого французька суднобудівна компанія Naval Group надаватиме Бразилії допомогу на всіх етапах.

Важливо

"Морське чудовисько": Тайвань спустила на воду свою першу субмарину (фото)

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський на початку серпня розкритикував президента Бразилії Луїса Інасіу Лула да Сілва через його висловлювання щодо мирного врегулювання війни в Україні. На думку українського лідера, бразильський президент "підіграє" Кремлю, а його висловлювання ніяк не наближають до миру.