Новый игрок на морском дне: Бразилия на пути создания атомных подводных лодок

Строительство атомной субмарины связано с намерением ВМС Бразилии усилить контроль над побережьем страны. С этой целью была создана совместная программа Франции и Бразилии по обмену технологиями PROSUB, в рамках которой будут построены четыре подлодки.

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В Бразилии приступили к строительству атомной ударной подводной лодки "Альваро Альберто", которая будет оснащена неядерным вооружением. Создание атомной субмарины совершается в рамках PROSUB — совместной программы Франции и Бразилии по обмену военными технологиями. О том, что будет представлять собой бразильская лодка пишет британское издание Naval News.

Представители компании-подрядчика ICN вместе с военным руководством и директором по ядерным технологиям ВМС Бразилии привели в действие режущий станок для работы по металлу, что ознаменовало начало нового этапа строительства.

"Эта веха является предметом большой гордости для меня и всех сотрудников ICN. Это шаг, который поднимет нашу технологию до уровня таких стран, как Франция, США, Китай, Англия и Россия. А бразильские ВМС, вооруженные этим современным средством, будут иметь все условия для защиты обширного бразильского побережья", — заявил руководитель компании ICN Рено Пойе.

Какую лодку строят бразильцы

Подводная лодка с ядерной силовой установкой (SCPN) должна быть спущена на воду в 2031 году. Обозреватели Naval News приводят следующие данные о субмарине "Альваро Альберто": будущая лодка SSN SN-10 Álvaro Alberto ВМС Бразилии предположительно будет иметь длину 100 м, количество экипажа составит 100 человек, а силовая установка будет аналогична той, что применяется в подводных лодках Scorpene.

ВМС Бразилии в своем плане закупок заявили о необходимости строительства в общей сложности четырех атомных подводных лодок. Для этого была создана программа PROSUB, в результате чего французская судостроительная компания Naval Group будет оказывать Бразилии помощь на всех этапах.

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Напомним, президент Украины Владимир Зеленский в начале августа раскритиковал президента Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва из-за его высказываний по поводу мирного урегулирования войны в Украине. По мнению украинского лидера, бразильский президент "подыгрывает" Кремлю, а его высказывания никак не приближают к миру.