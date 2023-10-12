США не бачать, що Росія причетна до нападу ХАМАС на Ізраїль, — Кірбі

За словами представника Білого дому Джона Кірбі, ХАМАС не зміг би функціонувати, якби не допомога, яку вони отримують від Ірану.

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В адміністрації президента Джо Байдена заявили, що у них немає доказів участі Росії в атаці ХАМАС на Ізраїль. Про це повідомив координатор стратегічної комунікації Ради з нацбезпеки США Джон Кірбі в інтерв'ю "Голосу Америки"

"(Як і щодо Ірану), ми так само не бачимо жодних ознак, що Росія була якимось чином прямо задіяна в цих атаках", — сказав він.

Представник Білого дому повторно підтвердив позицію Сполучених Штатів, стверджуючи, що Іран певною мірою причетний до атаки ХАМАС на Ізраїль, вказавши на довгострокову підтримку Тегераном цього терористичного угруповання.

За його словами, ніхто не заперечує той факт, що ХАМАС не зміг би функціонувати, якби не допомога, яку вони отримують від Ірану.

"Що ми говоримо, і також говорять наші ізраїльські партнери, — це те, що ми не бачимо жодних прямих доказів того, що вони були задіяні безпосередньо в цих атаках. Але ми продовжимо вивчати, моніторити розвідувальну картину і докази, і побачимо, до чого це нас приведе", — пояснив Кірбі.

Нагадаємо, що США відправляють у Середземне море другий авіаносець. Остаточне рішення про підхід до узбережжя Ізраїлю Білий дім поки не ухвалив, але судно рухається в тому напрямку, сказав речник Ради національної безпеки США Джон Кірбі.

Крім того, глава Міноборони США Ллойд Остін заявив, що Вашингтон очолить "коаліцію можливостей" з підготовки українських ВПС. Данія і Нідерланди візьмуть на себе підготовку пілотів для винищувачів F-16, переданих Україні.