Мобілізація українців і глибокий захист: як ЗС РФ готуються до оборони на південному фронті (відео)

На думку депутата Запорізької обласної ради Сергія Лишенка, російська пропаганда переконує громадян у тому, що "перемога" вже настала, але водночас ЗС РФ посилюють оборонні позиції за допомогою укріплень у районі Токмака та Василівки. Утім, якість таких споруд залишає бажати кращого, оскільки їх зводять нашвидкуруч.

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На окупованих територіях України росіяни активно готуються до оборони. Попри брак часу, вони постійно посилюють оборонні позиції в глибині захопленої території. Про це розповів депутат Запорізької обласної ради Сергій Лишенко в інтерв'ю "24 каналу".

Лишенко наголосив, що росіяни, починаючи з початку вторгнення, не припиняють зміцнювати свої оборонні позиції. Особливу увагу вони приділяють охороні рубежів у районах Токмака і Василівки Запорізької області, очікуючи атак з боку українських військ.

"Якщо попередні укріплення зводилися 1,5 року, то ці — протягом кількох тижнів. Якість цих укріплень відповідна", — зазначив Лишенко.

Тим часом окупанти намагаються розгорнути пропагандистські сюжети про вигадану "перемогу", стверджуючи, що український контрнаступ уже закінчено і більше немає активних операцій. У той час як російські військові на передовій лінії сумніваються у здатності утримувати окуповані землі. Армія Росії зазнала значних втрат і не встигає відновлювати свої частини. Новобранцям, які перекидаються на Запорізький напрямок, не вистачає часу для бойової злагодженості.

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Лишенко також зазначив, що російських солдатів відразу ж кидають в окопи, що сильно б'є по моралі ворожих військ. При цьому наразі російських резервів вистачає для проведення ротацій і утримання своїх оборонних ліній.

Паспортизація українців і мобілізація до лав ЗС РФ

Як розповів Лишенко, головним чином, мобілізації стали піддаватися ті, хто свідомо прийняв російське громадянство.

"Приміром, ситуація, коли в Дніпрорудному, щоб отримати посаду майстра зміни, чоловік погодився на співпрацю і добровільно отримав паспорт. Наразі ця людина мобілізована і воює", — розповів Лисенко.

Примітно, що російська окупаційна влада розрізняє людей, які погодилися на співпрацю й добровільно отримали паспорт РФ, від тих, хто був змушений придбати документ під тиском.

На думку Лишенка, мобілізація вимушених громадян виявляється малоефективною, оскільки вони схильні передавати інформацію Збройним силам України та схильні до ризику дезертирства.

Нагадаємо, 10 жовтня стало відомо, що ЗСУ вразили російський поїзд із боєприпасами під Токмаком. На думку журналістів Forbes, одна з цілей Сил оборони може полягати в тому, щоб узяти Токмак під вогневий контроль.

Нагадаємо, 7 жовтня партизани показали російські укріпрайони в районі Токмака. Повідомлялося, що ЗС РФ готуються до оборони міста.