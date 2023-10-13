Розправа над російськими танками: експерти оцінили спроби ЗС РФ прорватися під Авдіївкою

Українські бійці мають широкий спектр протитанкового озброєння. Тому рішення командування ЗС РФ використовувати численні механізовані підрозділи, вважають експерти, викликає подив.

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Під час наступу російських військ на північ від Авдіївки бійці Сил оборони України розправилися з наступаючими бронетанковими і механізованими частинами ЗС РФ. Втрати росіян оцінюють у кілька десятків танків і бойових машин піхоти. Про те, як українські захисники змогли вразити бронетехніку противника на Авдіївському напрямку розповіли оглядачі Defence 24.

Польські експерти зазначили, що останніми днями росіяни вели наступ на флангах Авдіївки з використанням численних бронетанкових і механізованих підрозділів.

"Це нагадує операції на початку російського вторгнення, які були дуже швидко відбиті українцями за допомогою артилерії та протитанкових засобів, таких як керовані ракети і гранатомети", — нагадали експерти.

Однак на сьогодні українська армія має набагато ширший спектр бойових засобів, здатних знищити російську важку техніку. Зокрема, ЗСУ мають у розпорядженні високоточні артилерійські боєприпаси, тож дії окупантів, пишуть оглядачі, м'яко кажучи, викликають здивування.

Як підсумок — російські підрозділи, імовірно, втратили 13 артилерійських систем, 15 танків, 33 бойові машини піхоти і бронетранспортери та іншу техніку, яка була уражена різними видами озброєння.

Росіяни також не відмовилися від дій поодиноких машин у відкритому полі, внаслідок чого протитанковою керованою ракетою Javelin було знищено транспортер МТ-ЛБ. "Втрати важкої бронетехніки в останні кілька днів неухильно зростають завдяки новим знімкам, які надходять з лінії фронту", — підсумували автори публікації.

Раніше повідомлялося, що за даними спільноти DeepState, передові підрозділи ЗС РФ, які вели наступ під Авдіївкою, 11 жовтня змогли дістатися населеного пункту Північне. Експерти зазначили, що за такої кількості залученої техніки та особового складу ворог у будь-якому разі матиме певні просування.