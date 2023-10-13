Расправа над российскими танками: эксперты оценили попытки ВС РФ прорваться под Авдеевкой

Украинские бойцы имеют широкий спектр противотанкового вооружения. Поэтому решение командования ВС РФ использовать многочисленные механизированные подразделения, считают эксперты, вызывает удивление.

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В ходе наступления российских войск к северу от Авдеевки бойцы Сил обороны Украины расправились с наступающими бронетанковыми и механизированными частями ВС РФ. Потери россиян оцениваются в несколько десятков танков и боевых машин пехоты. О там, как украинские защитники смогли поразить бронетехнику противника на Авдеевском направлении рассказали обозреватели Defence 24.

Польские эксперты отметили, что в последние дни россияне вели наступление на флангах Авдеевки с использованием многочисленных бронетанковых и механизированных подразделений.

"Это напоминает операции в начале российского вторжения, которые были очень быстро отбиты украинцами с помощью артиллерии и противотанковых средств, таких как управляемые ракеты и гранатометы", — напомнили эксперты.

Однако на сегодняшний день украинская армия имеет гораздо более широкий спектр боевых средств, способных уничтожить российскую тяжелую технику. В частности, ВСУ имеют в распоряжении высокоточные артиллерийские боеприпасы, поэтому действия оккупантов, пишут обозреватели, мягко говоря вызывает удивление.

Как итог — российские подразделения, предположительно, потеряли 13 артиллерийских систем, 15 танков и 33 боевых машин пехоты и бронетранспортеров и другую технику, которая была поражена различными видами вооружения.

Россияне также не отказались от действий одиночных машин в открытом поле, в результате чего противотанковой управляемой ракетой Javelin был уничтожен транспортер МТ-ЛБ. "Потери тяжелой бронетехники в последние несколько дней неуклонно растут благодаря поступающим новым снимкам с линии фронта", — подытожили авторы публикации.

Ранее сообщалось, что по данным сообщества DeepState, передовые подразделения ВС РФ, которые вели наступление под Авдеевкой, 11 октября смогли добраться до населенного пункта Северное. Эксперты отметили, что при таком числе привлеченной техники и личного состава враг в любом случае будет иметь определенные продвижения.