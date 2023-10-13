Гучне затримання в Дніпрі: командир взводу вимагав з бійців на передовій 600 тисяч грн (фото)

Військовослужбовець встановив "таксу" підлеглим, які виконували бойові завдання, за нарахування їм бойових виплат. З кожного бійця він вимагав по 150 тисяч гривень.

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У Дніпрі правоохоронці затримали військовослужбовця, який вимагав хабарі у підлеглих за безперешкодне нарахування коштів за реальне виконання бойових завдань. Про це повідомили в пресслужбі ДБР.

Так, старший лейтенант встановив "таксу" за нарахування "бойових" виплат чотирьом підлеглим, які виконували бойові завдання. З кожного він вимагав по 150 тисяч гривень.

12 жовтня правоохоронці затримали офіцера у Дніпрі "на гарячому", одразу після отримання 600 тис. грн "відкату".

"Наразі зловмиснику повідомлено про підозру у вимаганні та одержанні неправомірної вигоди службовою особою, яка займає відповідальне становище (ч. 3 ст. 368 КК України). Санкція статті передбачає до 10 років ув'язнення з конфіскацією майна", — йдеться в повідомленні ДБР.

Вирішується питання про обрання затриманому запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

Нагадаємо, що мера міста Суми Олександра Лисенка затримали на хабарі і можуть відсторонити від посади. Він вимагав та отримав неправомірну вигоду в особливо великому розмірі, а саме 2 130 000 гривень.

Раніше повідомлялося, що під Львовом посадовиця ВЛК під час затримання намагалася з'їсти хабар. Вона вимагала гроші у військовослужбовця, який хотів отримати 2 групу інвалідності для свого батька, щоб той міг завершити службу.