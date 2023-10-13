Громкое задержание в Днепре: командир взвода требовал с бойцов на передовой 600 тысяч грн (фото)

Военнослужащий установил "таксу" подчиненным, которые выполняли боевые задачи, за начисление им боевых выплат. С каждого бойца он требовал по 150 тысяч гривен.

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В Днепре правоохранители задержали военнослужащего, который требовал взятки у подчиненных за беспрепятственное начисление средств за реальное выполнение боевых задач. Об этом сообщили в пресс-службе ГБР.

Так, старший лейтенант установил "таксу" за начисление "боевых" выплат четырем подчиненным, которые выполняли боевые задачи. С каждого он требовал по 150 тысяч гривен.

12 октября правоохранители задержали офицера в Днепре "на горячем", сразу после получения 600 тыс. грн "отката".

"Сейчас злоумышленнику сообщено о подозрении в вымогательстве и получении неправомерной выгоды должностным лицом, занимающим ответственное положение (ч. 3 ст. 368 УК Украины). Санкция статьи предусматривает до 10 лет заключения с конфискацией имущества", — говорится в сообщении ГБР.

Решается вопрос об избрании задержанному меры пресечения в виде содержания под стражей.

Напомним, что мэра города Сумы Александра Лысенко задержали на взятке и могут отстранить от должности. Он требовал и получил неправомерную выгоду в особо крупном размере, а именно 2 130 000 гривен.

Ранее сообщалось, что под Львовом чиновница ВВК во время задержания пыталась съесть взятку. Она требовала деньги у военнослужащего, который хотел получить 2 группу инвалидности для своего отца, чтобы тот мог завершить службу.